Louw Breytenbach eletto Mr. Gay World 2021, la gallery social

Un anno fa, in piena pandemia, Louw Breytenbach “puliva case per sbarcare il lunario”, dopo che il Covid-19 aveva messo in pausa la sua carriera da aspirante attore. Oggi il 31enne sudafricano è Mr Gay World 2021. Louw condivide il titolo con il vincitore del 2020, il filippino Leonard Kodie Macayan. È la prima volta nella storia del concorso che due Mr Gay World regnano contemporaneamente.

Breytenbach ha ringraziato chi l’ha votato e chi gli ha permesso di lavorare, lo scorso anno, rivelando il proprio complicato passato, legato a diversi tentantivi di suicidio (12 anni fa il 3° ed ultimo tentativo), un brutto incidente d’auto nel 2016, un ricovero in un ospedale psichiatrico e anni di lotta con il suo peso. Originario della città di Boksburg, Breytenbach è il terzo sudafricano ad essere incoronato Mr Gay World da quando ha preso vita la competizione, nel 2009 (ma hanno ancora senso i “concorsi di bellezza”, alle soglie del 2022?).

Causa pandemia, la competizione di quest’anno si è svolta virtualmente sul canale YouTube ufficiale del concorso. Dopo aver trionfato, Louw ha citato Bob Paris: “Ogni persona LGBTIQ+ che ha avuto la fortuna di sopravvivere ai tumulti della crescita è un sopravvissuto. I sopravvissuti hanno sempre un obbligo nei confronti di coloro che affronteranno le stesse sfide“.

“Abbiamo la responsabilità di prendere la torcia e illuminare la strada per la comunità che verrà dopo di noi. Abbiamo bisogno di visibilità, diversità e inclusione“, ha commentato Breytenbach. “Rompete il silenzio sulla salute mentale, sui diritti delle persone transgender, sulla stigmatizzazione dell’HIV e sul bullismo“. “69 paesi nel mondo criminalizzano ancora l’omosessualità e 29 di loro sono in Africa. Voglio essere una forza trainante per cambiare e sfidare tutto questo insieme alle organizzazioni di beneficenza esistenti“.