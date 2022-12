Luca Guadagnino porta al cinema Queer di William S. Burroughs. Daniel Craig nel cast

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

In odore di nomination agli Oscar grazie a Bones and All, Luca Guadagnino adatterà un altro romanzo per il grande schermo. Queer di William S. Burroughs, in Italia edito da Adelphi. Secondo quanto riportato da Above the Line, Daniel Craig sarà nel cast del film.

Queer è considerato una sorta di sequel del precedente romanzo di Burroughs, Junkie, pubblicato nel 1953. Questo romanzo breve è stato scritto tra il 1951 e il 1953, sebbene sia stato pubblicato solo nel 1985. In una sterminata suburra, che Burroughs avrebbe poi definito “Interzona”, e che qui va da Città del Messico, capitale mondiale del delitto (“il cielo di un azzurro che si intona con i cerchi degli avvoltoi”), a Panama, Lee, alter ego dello scrittore, tesse la sua amorosa tela intorno a Allerton, un giovane ambiguo, indifferente come un animale. Si aggira in locali sempre più sordidi, bazzicati da una fauna putrescente, e così divagando ci regala schegge del suo nerissimo humour.

Nel 2011 Steve Buscemi avrebbe dovuto dirigere un adattamento cinematografico di Queer, sceneggiato da Oren Moverman, ma alla fine il film non è mai stato realizzato. Adesso toccherà a Guadagnino, prima però impegnato con Challengers, titolo che lo vedrà dirigere Zendaya e Josh O’Connor. Senza dimenticare il sequel di Chiamami col tuo nome…

© Riproduzione Riservata