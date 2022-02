Challengers, Zendaya e Josh O’Connor per il nuovo film di Luca Guadagnino

2 minuti di lettura

Perso (definitivamente?) per strada il sogno Chiamami col tuo nome 2, causa accuse sessuali che hanno travolto il co-protagonista Armie Hammer, Luca Guadagnino tornerà a breve sul set con l’attesissimo Bones & All, road-movie attualmente in fase di montaggio che vedrà il regista ritrovare Timothée Chalamet. Ma Guadagnino fermo non sa proprio stare ed un altro progetto si è aggiunto alla sua già ricca agenda.

La MGM ha affidato al regista italiano Challengers di Justin Kuritzkes, con due star d’eccezione nel cast: Zendaya, regina di Euphoria, e Josh O’Connor, indimenticato volto di La Terra di Dio. Via alle riprese imminente, nel mese di marzo, con i due attori anche co-produttori della pellicola.

Al centro della trama Tashi (Zendaya), tennista diventata allenatrice che ha preso suo marito, Art, e lo ha trasformato da giocatore mediocre a campionissimo da Grande Slam. Per scuoterlo dalla sua recente serie di sconfitte gli fa giocare un evento “Challenger” – vicino al livello più basso del tour professionistico – dove si trova ad affrontare Patrick, il suo ex migliore amico ed ex fidanzato di Tashi.

Dopo l’interessamento di Zendaya per il ruolo di Tashi la pellicola è letteralmente decollata, con la MGM che ha fatto sua l’asta hollyoowdiana. A completare il cast il 30enne Mike Faist, esploso a fine 2021 grazie al suo Riff di West Side Story. Candidato al Tony Award come miglior attore non protagonista in un musical nel 2017, Faist è stato recentemente candidato al BAFTA come miglior attore non protagonista per il musical diretto da Steven Spielberg.

Recentemente vista in sala con Spider-Man: No Way Home, Zendaya è da poco tornata in tv con la 2a stagione di Euphoria, serie HBO con cui ha vinto nel 2020 l’Emmy Award come miglior attrice drama. Josh O’Connor, 5 anni or sono in grado di conquistare tutti con La terra di Dio – God’s Own Country, ha fatto suo un Emmy e il Golden Globe lo scorso anno come miglior attore in una serie drammatica con The Crown, in cui ha interpretato il Principe Carlo.

Guadagnino, dal canto suo, potrebbe farsi vedere al Festival di Cannes o alla Mostra del Cinema di Venezia con Bones and All, pellicola interpretata da Timothée Chalamet e Taylor Russell, senza dimenticare l’annunciata miniserie Ritorno a Brideshead, firmata BBC. Apparentemente in stand-by altri progetti precedentemente a lui collegati come il biopic su Scotty Bowers, celebre gigolò di Hollywood, il biopic su Audrey Hepburn con Rooney Mara, un nuovo remake di Scarface e un nuovo adattamento de Il Signore delle Mosche.

