Luca Trapanese invita Salvini: “Se respirasse l’atmosfera di casa nostra, capirebbe che ad Alba non manca niente”

2 minuti di lettura

Luca Trapanese è un papà single di 44 anni, omosessuale dichiarato, che tre anni fa ha adottato una bimba con sindrome di Down abbandonata alla nascita, la dolcissima Alba, fino a quel momento rifiutata da una decina di famiglie “tradizionali” in lista per le adozioni.

La storia di Luca ha fatto il giro d’Italia e proprio Trapanese ha voluto replicare a Matteo Salvini, ieri di nuovo all’attacco delle famiglie arcobaleno nel corso di Domenica Live, su Canale 5. Un intervento indecoroso quello del leader leghista, che ha seminato menzogne sul DDL Zan attaccando per l’ennesima volta a tutti quei genitori omosessuali, ma soprattutto a quei bimbi che già esistono e ad oggi sono considerati di serie B da una certa politica nazionale.

“Chi conosce la mia storia sa che non ho mai giudicato la madre naturale di Alba per averla lasciata in ospedale rinunciando al proprio ruolo genitoriale, né ho mai speso una sola parola critica sulle decine di coppie eterosessuali e idonee all’adozione che non hanno neanche voluto conoscere Alba quando sono state convocate”, ha scritto sui social Luca, per poi invitare Salvini in casa propria.