0:00 Ascolta l'articolo

Un’estate all’insegna dell’amore per il cantante Luca Vismara e il suo fidanzato Peter Seggio – ballerino e modello in ascesa – che da quando sono usciti allo scoperto, lo scorso giugno, non hanno più smesso di condividere la loro quotidianità sui social, mostrando tutte le sfumature del loro rapporto.

I due, infatti, stanno insieme da diverso tempo e in occasione del mese del Pride si sono sentiti pronti per condividere pubblicamente la loro relazione, con una caption romantica che aveva fatto sognare immediatamente i loro fan: “Hai paura dell’amore solo se non hai mai saputo cosa significhi amare veramente”.

Da quel momento nulla è più stato come prima: sui social network abbiamo iniziato a vederli l’uno accanto all’altro e ci siamo innamorati insieme a loro di questa storia d’amore che ha tutte le caratteristiche per essere definita come una vera e propria favola moderna.

Luca Vismara e Peter Seggio, infatti, incarnano alla perfezione il ruolo delle anime gemelle le cui vite, dopo alcuni giri immensi, si sono incontrate e innamorate.

A raccontarcelo è stato lo stesso Luca che in un’intervista esclusiva rilasciata alla nostra testata aveva dichiarato:

“Per me era fondamentale trovare una persona sincera. Inizialmente ci siamo scritti su Instagram e dopo qualche mese siamo usciti insieme. Al contrario del solito, in cui io dopo il primo appuntamento già mi sento sposato, tra noi è andato tutto molto a rilento e oggettivamente penso che sia stato proprio questo a conquistarmi. Sin dall’inizio mi ha stupito il suo sapersi raccontare con verità, senza orpelli o senza dire: “Io sono figo perché faccio questo, io sono figo perché faccio quest’altro”. Lui si è raccontato a me mettendo in primo piano le sue fragilità. Dopo quasi sette/otto anni in cui sono stato single lui mi ha conquistato perché si è presentato come una persona normale”.

Estate d’amore per Luca Vismara e Peter Seggio

Così, in quest’estate rovente, Luca Vismara e Peter Seggio hanno deciso di trascorrere le vacanze insieme dividendosi tra il mare e la montagna. Vacanze tranquille in cui, però, non sono mancati nemmeno momenti esilaranti come la loro fuga, in quella che sembrerebbe essere una cantina, per via di un pipistrello. Neanche a dirlo, il video è diventato immediatamente virale sui social.

Spazio anche al romanticismo: i due, infatti, si sono mostrati sui loro profili Instagram in perfetta sintonia, tra baci e abbracci persino durante un’escursione in montagna alla ricerca di funghi porcini. “Tanto amore, più di una montagna“, è stato il dolce messaggio condiviso a corredo del carousel che li vede l’uno accanto all’altro a Santa Caterina Valfurva.

“Quando trovi milioni di colori, un mare di sfumature che neanche sapevi esistessero, il bianco e nero diventano una scelta, non l’unica alternativa“, è stata invece la caption a corredo di uno scatto che li immortala mentre scrutano l’orizzonte nella loro amata Liguria.

Insomma, amore a gonfie vele per una delle coppie dell’estate che in queste settimane è riuscita a conquistare l’affetto di migliaia di fan che hanno spesso commentato i loro post con messaggi di apprezzamento.

Tra questi, degno di nota, è quello dall’amica del cuore di Luca Vismara, Marina La Rosa, conosciuta in occasione della loro partecipazione all’Isola dei Famosi 17, che ha scritto: “Oddio foto stupende, siete così belli insieme che è proprio gioia vedervi. Belli innamorati gentili l’un l’altro, accudenti, insomma l’amore. Che poi l’amore non esiste ma questa è un’altra storia“.

Non ci resta che continuare a seguirli per sognare insieme a loro!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Peter Seggio (@peterseggio)

© Riproduzione Riservata