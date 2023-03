Madonna annuncia nuova tappa del tour in Tennesse a sostegno della comunità drag e trans

0:00 Ascolta l'articolo

God Save the Queen. Madonna ha annunciato otto nuove città per il suo ormai infinito nuovo tour celebrativo, con Nashville, in Tennessee, volutamente aggiunta per replicare all’indecente legge transfobica appena approvata.

“L‘oppressione nei confronti della comunità LGBTQIA+ non è solo inaccettabile e disumana, ma sta creando un ambiente poco sicuro, rendendo l’America un posto pericoloso per i nostri cittadini più vulnerabili, specialmente per le donne trans di colore“, ha tuonato Madonna. “Inoltre, queste cosiddette leggi per proteggere i nostri figli sono infondate e patetiche. Chiunque abbia mezzo cervello sa che non dover fottere una drag queen. Bob e io vi vedremo dal palco di Nashville dove celebreremo la bellezza della comunità Queer!”.

Il Tennessee è diventato il primo Stato d’America ad introdurre una legge che vieta i drag show in luoghi pubblici in cui potrebbero essere presenti minori.⁠ ⁠ Secondo questa nuova legge, la prima infrazione sarà trattata come reato minore, ma con la seconda scatterebbe il crimine. Erin Reed – attivista per i diritti dei transgender – ha sottolineato come il linguaggio utilizzato all’interno della legge sia volutamente “molto ampio”, tanto da non fare distinzioni tra persone trans e drag performer, parlando di divieto nei confronti di “imitatori di uomini e donne“.

⁠

Il The Celebration Tour arriverà in Italia con una tappa doppia a Milano, a fine novembre. Prodotto da Live Nation, il tour mondiale che toccherà 35 città prenderà il via in Nord America sabato 15 luglio alla Rogers Arena di Vancouver (BC), con tappe a Detroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles e altre ancora, prima di approdare in Europa dove toccherà 11 città in autunno, tra cui Londra, Barcellona, Parigi e Stoccolma. “The Celebration Tour” si concluderà ad Amsterdam, in Olanda, venerdì 1° dicembre allo Ziggo Dome.

“The Celebration Tour” ci accompagnerà nel viaggio artistico di Madonna attraverso quattro decenni e renderà omaggio alla città di New York, dove la sua carriera musicale è iniziata. “Sono entusiasta di esplorare il maggior numero di canzoni possibile, nella speranza di offrire ai miei fan lo spettacolo che stanno aspettando“, ha dichiarato Madonna.

Ospite speciale del “The Celebration Tour” Bob the Drag Queen, alias Caldwell Tidicue, in tutte le date del tour mondiale. Al fianco di Madonna, probabilmente, anche il nuovo fidanzato.

© Riproduzione Riservata