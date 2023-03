Joshua Popper, chi è il 29enne pugile nuovo presunto fidanzato di Madonna. La gallery social

0:00 Ascolta l'articolo

La scorsa estate era stata paparazzata tra le braccia di Andrew Darnell, 23enne modello arrivato a stretto giro dopo i saluti al 28enne Ahlamalik Williams, con cui ha fatto coppia per circa 2 anni. Ora Madonna parrebbe aver lasciato Darnell per Joshua Popper, 29enne che la popstar è andata a sostenere, nel fine settimana, durante un incontro di boxe a New York.

Immancabili i rumor, perché è stata la stessa cantante a pubblicare scatti insieme a Joshua, che sarebbe l’allenatore di uno dei figli di Madonna, David Banda. A darne notizia il DailyMail e Page Six. Da poche settimane la popstar e Popper sarebbero inseparabili.

Il mese scorso Joshua ha condiviso per la prima volta una foto con Madonna sul proprio profilo Instagram, ringraziandola pubblicamente per averlo aiutato a vincere un incontro.

“Voglio ringraziare i miei allenatori, la mia squadra e la mia famiglia Bredwinners per avermi spinto a dare il meglio dentro e fuori dal ring”. “Ho delle brave persone al mio fianco“. Tra queste brave persone ci sarebbe anche lei, sua maestà Madonna.

Prima di incontrare la cantante, Joshua ha frequentato la Rowan University nel New Jersey, ha venduto assicurazioni per New York Life ed è apparso in un paio di episodi di Bravo’s Summer House. Madonna è attualmente al lavoro sul tour mondiale che la vedrà celebrare i propri 40 anni di carriera, con doppia tappa milanese, il 23 e il 25 novembre prossimo. A causa di questo impegno, è stato cancellato dalla Universal l’annunciato biopic su cui stava lavorando da anni.

