Madonna in Italia: Settimana pugliese tra pizzica, Bella Ciao, amici, figli e l’amato Ahlamalik – video e foto

Una lunga settimana di festa all’italiana. Madonna è tornata nel Bel Paese per festeggiare i propri 63 anni, lo scorso 16 agosto, nel resort extralusso di Savelletri Borgo Egnazia, dove era già stata ospite nel 2016 e nel 2017. Qui, tra amici intimi, figli (Lourdes Leon, Rocco Ritchie, David Banda, Esther, Stelle e Mercy James) e l’amato Ahlamalik Williams, ballerino 26enne che da quasi due anni vediamo accanto a Madonna, la popstar si è scatenata, tra pizzica salentina, croci, bustini Burberry e un copricapo maschera tutto tempestato di cristalli. Il tutto all’inteno di una chiesa sconsacrata, con foto di Ricardo Gomes in esclusiva per Vogue.

Conclusa la festa, Madonna ha preso un treno storico delle Ferrovie dello Stato ed è approdata a Lecce, dove ha fatto visita al Duomo, inseguita da fan e curiosi. Non contenta, nella giornata di ieri è approdata ad Ostuni, come ufficializzato dal suo profilo Instagram. Anche qui un video social ha documentato quanto accaduto, prima sulle note di Domenico Modugno per poi spostarsi in trattoria, con Madonna e tutti gli ospiti ad intonare Bella Ciao.

“La Famiglia“, ha scritto mrs. Ciccone, che ha voluto festeggiare non solo il proprio 63esimo compleanno ma anche il nuovo ricco contratto discografico firmato con la Warner Music Group. Salutata la Interscope, la popstar è tornata a ‘casa’, ovvero dove venne accolta poco più che 20enne. “Fin dall’inizio, Warner Music Group ha aiutato a portare la mia musica e la mia visione a tutti i fan nel mondo con la massima cura e considerazione. Sono stati partner straordinari e sono felice di intraprendere questo nuovo capitolo con loro per celebrare il mio catalogo degli ultimi 40 anni”, ha commentato Madonna, che nel 2022 celebrerà i 40 anni di carriera.

