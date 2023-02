Destra conservatrice all’attacco di Sam Smith e Kim Petras ai Grammy: “Sono il male, un tributo a Satana”

0:00 Ascolta l'articolo

Sam Smith e Kim Petras hanno fatto la storia dei Grammy, la notte di domenica, diventando i primi artisti dichiaratamente non binari e trans* a vincere un premio, nella categoria Best Pop Duo/Group Performance con il tormentone “Unholy“. A presentarli sul palco per un’esibizione da urlo Madonna, con il pubblico social in delirio per lo straordinario live. Ma non sono piovuti solo applausi.

Ted Cruz, senatore repubblicano per lo Stato del Texas dal 2013, ha infatti twittato: “Questo… è… il male“.

Sul palco dei Grammy Smith si è presentatə di rosso vestito con un cappello a cilindro e le corna da diavolo mentre Petras si è esibita in una gabbia. A dare manforte a Cruz la commentatrice conservatrice Liz Wheeler, che ha scritto: “Non combattete le guerre culturali, ci dicono. Nel frattempo, i demoni stanno insegnando ai tuoi figli ad adorare Satana. Potrei vomitare”.

E non è finita qui. Ben Kew, redattore della rivista conservatrice Human Events, ha così proseguito. “So che probabilmente noi a destra usiamo la parola satanico troppo spesso, ma questa performance di Sam Smith è letteralmente un tributo a Satana”.

In conferenza stampa dopo il trionfo ai Grammy, Petras ha spiegato il suo punto di vista sulla religione: “Penso che molte persone, onestamente, abbiano etichettato ciò che rappresento e ciò che rappresenta Sam come religiosamente parlando poco cool. Personalmente sono cresciuta interrogandomi sulla religione e volendo farne parte, ma poi mi sono lentamente resa conto che erano loro a non volere che io ne facessi parte”. “Quindi è una presa di coscienza sul non essere in grado di scegliere la religione che tu vuoi, e non essere in grado di vivere nel modo in cui le persone potrebbero volere che tu viva, perché, sai, come persona trans, non mi vogliono in ambito religioso“.

Sul palco dei Grammy Kim ha emozionato tutti i presenti con un potente discorso, in cui ha voluto ricordare e rendere omaggio alla scomparsa musicista nonché produttrice trans Sophie. Alla fine degli anni ’60 anche la compositrice Wendy Carlos trionfò ai Grammy, ma non aveva ancora fatto pubblicamente coming out come donna transgender.

© Riproduzione Riservata