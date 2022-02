Mahmood gioca con le mutande di Blanco

< 1 minuto di lettura

Siamo tutt* in attesa di ascoltare Brividi, stasera, durante la prima serata del Festival di Sanremo. Mahmood e Blanco saranno gli ottavi ad esibirsi, secondo la scaletta annunciata oggi in conferenza stampa. La canzone, finora, è tra le favorite per chi ha avuto il privilegio di ascoltarla (qui le recensioni di tutte le canzoni ascoltate in anteprima da Gay.it).

Così, tra una prova e l’altra, i due cantanti continuano con la loro ‘stupideria social‘ e non solo. Nel corso di un’intervista per Radio Subasio, Blanco, su provocazione di Mahmood – “Ricky metti almeno le mutande per favore” -, ha mostrato gli slip in diretta.

“Ale ci vediamo in spa” è invece la provocazione che il cantautore 18enne lancia al ‘compagno sanremese’.

Solo poche ore prima, i due tramite Instagram ci hanno intrattenuto e mandato in visibilio giocando, in hotel, con i carrelli per il trasporto del cibo.

Il tutto è stato ripreso nelle storie di Mahmood: M. entra in camera con un tipico carrello per il cibo, sul ripiano più alto è poggiato un vassoio con acqua e bicchieri; nella parte bassa invece c’è Blanco, seminudo, ma nascosto da una tovaglia bianca.

Il cantautore è rannicchiato e si fa trasportare prima dall’amico, poi da un dipendente della struttura alberghiera. La scena si chiude con Blanco che viene portato via in ascensore. “The end”, come recita la didascalia nelle storie.

Noi, dalla Sala Stampa dell’Ariston, abbiamo assistito alle prove e tra i due cantautori “è un amore collaudato. Cantano da dio, si guardano negli occhi, mescolano voci e versi d’amore l’un sull’altro. Si sovrappongono fragili, magici. Mahmood più immersivo, Blanco sul punto di straripare. Opposti, lontani, eppure una cosa sola. A un certo punto Blanco quasi bacia Mahmood”.

A stasera.

