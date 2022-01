Blanco a Mahmood “sono timida”

3 minuti di lettura

Si avvicina Sanremo 2022 e la coppia di coniglietti punk Mahmood Blanco si abbandona alla stupideria social. In Galleria Vittorio Emanuele a Milano i due cantautori si rimpallano dispetti simpatici e “cogli*nerie”. Mahmood va in giro per sfilate sfoggiando barba lunga e look daddy stile Prada, anche se poi si fa pagare da Fendi per una specie di promozione pubblicitaria tipo televendita di vestiti: soldi soldi soldi! Blanco, che intanto ha mostrato il suo culetto bagnato al fotografo Giampaolo Sgura, si rivolge a Mahmood e gli fa “Sono timida“.

Leggi: Le mutande di Blanco >

Poi, mentre Mahmood porta a casa inquadrature di Barbie e peluches dalle vetrine milanesi, Blanco importuna i pochi passanti e grida “Hey c’è Mahmood, c’è Mahmood!“, quindi “Ma perché sei cogli*ne” gli fa Mahmood. Stupideria social che, grazie al dio della musica, lasciano intendere una liason artistica di complicità ridanciana: una bomba di energia che potrebbe anche avere un effetto casinista-disturbante sul palco dell’Ariston. Blanco e Mahmood ci faranno divertire.

Tra una bambinata capricciosa e l’altra, i due fanno anche session di registrazione in studio, dove Blanco sfoggia occhiali da sole wayfarer e look total black. Per i bookmaker Mahmood e Blanco vinceranno Sanremo davanti ad Elisa. E insomma: la canzone della coppia più calda del Festival, a detta di chi l’ha ascoltata (qui le recensioni di tutte le canzoni ascoltate in anteprima da Gay.it), pare sia magnifica, struggente, e così romantica da mettere i “Brividi” (spoiler: Brividi è il titolo della canzone).

© Riproduzione Riservata