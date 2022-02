Sanremo 2022, serata 1: Ecco l’ordine d’uscita dei cantanti. Arriva Saviano e “mistero televoto”

2 minuti di lettura

Una conferenza stampa fiume di due ore per lanciare la prima serata del Festival di Sanremo 2022, in onda questa sera su Rai1. Archiviate le parole del vescovo Suetta e applaudita Ornella Muti, co-presentatrice per una sera che ha preso le distanze dall’omotransfobia di Stato dell’amico russo Vladimir Putin, il vicedirettore di Rai 1 con delega su intrattenimento ed eventi Claudio Fasulo ha snocciolato l’ordine d’uscita dei primi 12 big che si esibiranno questa sera sul palco dell’Ariston. Ovvero.

Achille Lauro – Domenica

Yuman – Ora e qui

Noemi – Ti amo non lo so dire

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

Mahmood e Blanco – Brividi

Ana Mena – Duecentomila ore

Rkomi – Insuperabile

Dargen D’Amico – Dove si balla

Giusy Ferreri – Miele

Domani sera si esiberanno gli altri 13 cantanti in gara (qui le nostre pagelle e il resoconto dalle prove), con la sala stampa unica interessata in termini di voto tra oggi e domani. In tal senso, la direzione Rai è caduta dal pero dinanzi ad una domanda posta da Mattia Marzi de IlMessaggero, che ha chiesto lumi sul ‘peso’ totale del televoto nel corso dell’intera settimana festivaliera. Il 44% del totale? Nessuno tra i presenti ha saputo dare una risposta precisa. Se a fine dicembre 2021 per Sanremo Giovani il televoto era stato cancellato, con il Festival tornerà ad essere presente ma non prima della serata di giovedì, “perché il pubblico ha bisogno di tempo per essere in grado di giudicare le canzoni”, ha puntualizzato Amadeus, che ha inoltre difeso la questione degli “influencer” e il peso dei follower sui social, perché ormai parte della dinamica festivaliera e del nostro quotidiano.

Ad aprire il Festival questa sera saranno i Maneskin, vincitori un anno fa, con Fiorello mattatore e ospiti Matteo Berrettini, Raoul Bova, Nino Frassica e Claudio Gioè. Nella giornata di giovedì, infine, Roberto Saviano sarà a Sanremo a titolo gratuito con un monologo sulla mafia, in occasione del 30° anniversario della strage di Capaci del 1992.

