Mahmood e il rapporto di coppia: “Non accetterei una bugia per salvarlo, contrario alla convivenza”

Da oltre un mese indiscusso Re delle chart italiane insieme a Blanco e alla loro Brividi, Mahmood si è concesso una lunga intervista in spagnolo con ElMundo, affrontando aspetti della propria vita privata e musicale.

“Il messaggio della canzone è universale“, ha sottolineato il cantante nel provare a motivare il successo ottenuto da Brividi. “Ad esempio, parla di come una persona possa sentirsi fragile quando si tratta di mettere i propri sentimenti nelle mani di qualcuno. Questa è una cosa comune. Abbiamo tutti paura dell’amore. La canzone parla di due storie completamente diverse perché io ho un’esperienza e Blanco ha la sua. Alla fine, il punto di incontro può essere trovato nel ritornello in cui il messaggio si unisce“.

Due storie d’amore, come ben rappresentato dal video, una delle quali tra due uomini. Una scelta precisa, quella portata avanti da Mahmood, rivendicata con orgoglio: “Nella mia musica sono sempre stato coerente con la mia vita. In Italia, Paese che a volte può essere un po’ retrogrado, non si è molto parlato del video, il che significa che è stata vista come una cosa naturale. Questo è il significato principale della canzone, non si parla di amore etero o gay, ma di amore universale”.

Alessandro ha ribadito la sua posizione sulla ‘distinzione’ tra eterosessuale ed omosessuale, che a suo dire bisognerebbe smettere di fare, mentre sul non-binarismo e sull’eventualità di “porre fine ai generi” ha così risposto: “Giudico una persona dal suo atteggiamento e dal suo modo di comportarsi con gli altri. Non mi interessa se una persona si senta un uomo o una donna o se ami gli uomini o le donne. Non mi interessa cosa fanno le persone nel loro letto“.

Brividi parla anche di bugie e delle difficoltà che tutti noi incontriamo nell’accettarle o meno. Un compromesso che Mahmood non vorrebbe affrontare, pur di salvare la coppia: “No perché una bugia va a rovinare una relazione”. Rapporto di coppia, sottolinea il cantante, incasinato anche dalla convivenza: “Non sono un suo grande fan. Preferisco che tutti vivano a casa loro”. Gossip alla mano, tra le altre cose, Mahmood starebbe vivendo una fase poliamorosa della propria vita, tra il suo ex e il modello Noah Oliveira.

3 anni dopo il 2° posto strappato all’Eurovision con Soldi, il 2 volte vincitore di Sanremo torna ora in competizione al fianco di Blanco con Brividi, il prossimo 14 maggio a Torino. Ma il cantante non si vede tra i favoriti: “Non credo di vincere. Ma la cosa importante per me è fare una buona performance, che la gente ascolti di più la canzone”.

Prima di esplodere come cantante Mahmood ha lavorato in un bar, studiando musica in un’altra zona della città. “È stato un periodo molto intenso”, ha confessato il 29enne, riuscito con il tempo a tramutare un sogno in realtà: “Non credo di aver rinunciato a qualcosa per raggiungere il successo. Questo lavoro è la mia passione. A volte vorrei vedere di più i miei amici, ma con la pandemia mi sono preso tutto il tempo del mondo. Ora voglio lavorare”. Prossima fermata, Eurovision 2022.

