Blanco in mutande, stira e spernacchia tutti

È un fiume in piena e travolge tutti. L’energia di Blanco sta per inondare il palco dell’Ariston a Sanremo 2022, coppietta di coniglietti punk con Mahmood e il loro brano “Brividi”, e mezzo mondo è ai suoi piedi. Ok, qualcuno dice che Blanco fa il furbetto con i gay, ma è pur vero che nella classifica dei bonazzi ai Gay.it Awards Blanco è arrivato terzo.

Che poi, bonazzo? Andiamo. Con quel fisichetto stortino, lo sterno infossato e quelle sopracciglia spinzettate. Per tacer del suo volto martoriato dall’acne. O forse proprio per questo? In Le mutande di Blanco, articolo ormai cult di Gay.it, ci eravamo proprio chiesti se non fosse Blanco l’ennesimo, travolgente, popolarissimo cambiamento che le rivoluzioni sulla body positivity (siano esse benedette) stanno assestando al concetto di “bonazzo”.

La conferma ora è che Giampaolo Sgura, un fotografo di fama mondiale che da vent’anni scatta foto alle persone più belle del pianeta (si vedano per esempio i suoi magnifici nudi maschili qui > ) per i giornali di moda più blasonati del fashion system, uno che vanta decine di copertine di Vogue, insieme a decine di ritratti alle star di Hollywood, ebbene quel Giampaolo Sgura ha ritratto tutta l’energia punk spernacchiante di Blanco in un servizio fotografico per il magazine ICON. Blanco che stira in mutande. Blanco in mutande che si nasconde dietro un macro ritratto del suo volto già iconico. Blanco che ghigna come un joker cattivissimo, look con top a rete, e pantaloni da pagliaccetto malefico.

A conferma dell’amore travolgente che è scattato tra il popolo queer e l’anima liberatoria e schietta di questo cantautore e poeta del contemporaneo – che non manca di flirtare con il pancione gravido del suo amato Michelangelo – sia messo agli atti che, sempre ai Gay.it Awards, l’album di Blanco si è classificato secondo tra i più amati della comunità.

