Mahmood e il Sanremo bis: “Con una bella canzone anche subito”

Domani uscirà il nuovo singolo di Mahmood, Rubini, estratto dal suo ultimo disco e con un featuring di peso: Elisa. In tour per la promozione dell’album, il cantante si è concesso un’intervista a Paolo Giordano de IlGiornale in cui ha ipotizzato un ritorno al Festival di Sanremo, da lui vinto a sorpresa nel 2019 con “Soldi”.

Ci vuole una bella canzone. E se ce l’avrò, la presento di sicuro per tornare all’Ariston. Anche subito.

Parole che aprono ad un Mahmood bis all’Ariston, a quasi 3 anni da quell’inattesa e clamorosa vittoria. Da sconosciuto a celebrità, il passo è stato brevissimo per Alessandro, pronto a tornare in aereo una volta finito il tour, a viaggiare in giro per il mondo: “Miami, Berlino… Voglio trovare spunti e poi essere molto più diretto di prima nella scrittura del prossimo disco. E voglio farlo in maniera nuova. Ogni brano arriva nel momento giusto“.

L’imminente “Rubini”, in tal senso, “parla della mia adolescenza, dei primi amori, dei tormenti legati a quella fase della vita“, con una Elisa da lui definita “superlativa, ma non c’è bisogno di dirlo“. Negli ultimi mesi Mahmood si è esposto in più occasioni, esprimendo il proprio sostegno alla comunità LGBT, chiedendo a gran voce l’approvazione del DDL Zan. Un cambio di passo netto dopo gli iniziali (e criticati) tentennamenti.