Maitreyi Ramakrishnan di “Non ho Mai” ha fatto coming out?

A pochi mesi dall’uscita su Netflix della 3a e penultima stagione dell’esilarante “Non ho mai…”, Maitreyi Ramakrishnan, sua indiscussa protagonista, parrebbe aver fatto coming out.

20enne attrice canadese di origine tamil, nata e cresciuta in Ontario ma originaria dello Sri Lanka, con la sua famiglia che è volata in Canada come rifugiata dopo la guerra civile, Maitreyi ne ha parlato per con Laverne Cox durante If We’re Being Honest.

“Sono davvero una persona dalla forte personalità. Se mi fai una battutaccia lo puoi capire perfettamente dalla mia faccia, non mi interessa se sei un ragazzo, una ragazza o una via di mezzo. Sei la mia persona e sei solo il pacchetto in cui quella persona entra. Mi interessa molto la personalità dell’altra persona, in realtà non creo etichette per attrazione. Deve essere solo qualcuno che mi capisce”.

Al di là del genere, Maitreyi guarda al carattere e alla personalità di chi ha davanti. Ma Ramakrishnan è felicemente single, concentrata sul proprio io e nient’altro. “Penso di essere solo più tosta quando sono single”, ha ammesso.

Maitreyi ha da poco terminato le riprese della quarta e ultima stagione di Non ho Mai, che andrà in streaming nel 2023. Nel frattempo ha fatto da doppiatrice in Red della Pixar e in My Little Pony. In Non ho Mai l’attrice interpreta Devi, teenager americana di origini indiane nel pieno delle pressioni quotidiane del liceo, i drammi di casa e i nuovi amori. La serie è ideata dalla produttrice esecutiva Mindy Kaling, con Lang Fisher nelle vesti di produttrice esecutiva, showrunner e sceneggiatrice.

