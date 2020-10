Maledetta Primavera, una storia d’amore tra due adolescenti nell’Italia anni ’80 – poster e trailer

Sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma e uscirà in sala il 12 novembre grazie alla Bim Maledetta Primavera di Elisa Amoruso, co-produzione italo-francese trainata da Micaela Ramazzotti e Giampaolo Morelli. Un racconto di formazione, di come il desiderio plasma e trasforma l’infanzia in adolescenza. Una storia di crescita e di solitudini. Una storia d’amore vista con gli occhi di una bambina che cerca il suo posto nel mondo.

Siamo nel 1989. Nina ha undici anni e una famiglia incasinata, il padre e la madre litigano sempre, Lorenzo ‐ suo fratello minore ‐, quando si arrabbia, diventa un pericolo. Dal centro di Roma si ritrova catapultata in un quartiere di periferia, fatto di palazzoni, ragazzi sui motorini e prati bruciati. Anche la scuola è diversa, non ci sono le maestre ma le suore, non ha neanche un amico. Ma un incontro improvviso stravolge tutto, come una tempesta: ha tredici anni, abita nel palazzo di fronte, è mulatta e balla la lambada. Il suo nome è Sirley, viene dalla Guyana francese, in Sud‐America, e ha un sogno ambizioso: interpretare la Madonna nella processione di quartiere. Sirley è una creatura strana, con un passato difficile, piena di fascino e di mistero. Non le importa delle regole, non ha paura di nessuno, e l’unico modo che ha per interagire con le persone è quello di aggredirle o di sedurle. Nina ne è attratta e spaventata, eppure Sirley fa qualcosa che nessuno finora ha fatto davvero: le dà attenzione e a modo suo, la fa sentire speciale. La coinvolge in un mondo nuovo, e rapidamente quest’amicizia così anomala la assorbe totalmente.

Regista dell’acclamato Fuoristrada, Elisa Amoruso ha tratto Maledetta Primavera da Sirley, suo primo libro edito da Fandangolibri lo scorso agosto. Nel 2019 ha diretto Chiara Ferragni: Unposted, documentario sulla vita della fashion blogger Chiara Ferragni, presentato alla 76. Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.