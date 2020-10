Roma 2020, il programma della Festa del Cinema: arrivano John Waters, Francois Ozon, Ammonite e Supernova

È stata ufficialmente presentata la quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 15 al 25 ottobre 2020 presso l’Auditorium Parco della Musica con la direzione artistica di Antonio Monda, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Laura Delli Colli, Direttore Generale Francesca Via.

Un’edizione quanto mai a tinte LGBT, a partire dagli incontri ravvicinati con il pubblico capitolino. Sbarcherà nella capitale François Ozon, maestro del cinema di Francia che presenterà tra le altre cose il suo nuovo lungometraggio, Eté ‘85. Attesissimo anche il leggendario John Waters, autore di alcuni tra i film più trasgressivi e provocatori di sempre. Duke of dirty, Pope of trash: sono gli appellativi dei quali Waters è sempre andato fiero, sostenendo che “ci vuole buon gusto per apprezzare il cattivo gusto”. Scopritore dell’indimenticata Divine, Waters ripercorrerà la propria carriera con il pubblico di Roma. Premio alla Carriera per Steve McQueen e Pete Docter, regista di Up e Inside Out che aprirà la Festa con Soul, nuovo film Pixar. Da non perdere neanche l’incontro con Thom Yorke, voce dei Radiohead.

Tra i film in cartellone spiccano Ammonite di Francis Lee, con Kate Winslet e Saoirse Ronan innamorate nel XIX secolo, Stardust di Gabriel Range su un 24enne David Bowie, e Supernova con Colin Firth e Stanley Tucci, qui negli abiti di Sam e Tusker, partner da vent’anni che viaggiano attraverso l’Inghilterra a bordo del loro vecchio camper per far visita agli amici, rivedere i famigliari e ritrovare i luoghi del loro passato. Da quando due anni prima a Tusker è stato diagnosticato l’insorgere di una demenza precoce, il tempo insieme è sempre più prezioso. Il film indaga, di fronte alle avversità, sul significato dell’amore.

Complessivamente, una 15esima edizione con 24 film e documentari nella Selezione Ufficiale 2 coproduzioni con Alice nella città, 5 film “Tutti ne parlano”, 6 Eventi Speciali, 14 Incontri Ravvicinati, preaperture, restauri, omaggi, una retrospettiva di 15 titoli, eventi per il sociale e per l’ambiente e 24 Paesi partecipanti. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare le restrizioni da Coronavirus, vedi distanziamento obbligato in sala e mascherina. I biglietti di tutte le proiezioni e di tutti gli incontri saranno a breve in vendita. Sul sito ufficiale l’intero programma.

Programma Festa del Cinema di Roma 2020

FILM DI APERTURA SOUL di Pete Docter

Con le voci di: Jamie Foxx, Tina Fey, Phylicia Rashad, Ahmir-Khalib Thompson a.k.a. Questlove, Angela Bassett, Daveed Diggs Joe Gardner

9 JOURS À RAQQA | 9 DAYS AT RAQQA di Xavier de Lauzanne

AFTER LOVE di Aleem Khan

Cast: Joanna Scanlan, Nathalie Richard, Nasser Memarzia, Talid Ariss Mary Hussain

AMMONITE di Francis Lee

Cast: Kate Winslet, Saoirse Ronan, Gemma Jones, James McArdle, Alec Secareanu, Fiona Shaw

ASA GA KURU | TRUE MOTHERS di Naomi Kawase

Cast: Hiromi Nagasaku, Arata Iura, Aju Makita, Miyoko Asada

DE NOS FRÈRES BLESSÉS | FAITHFUL di Hélier Cisterne

Cast: Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Meriem Medjkrane, Myriam Ajar, Maximilien Poullein, Hassen Ferhani

DES HOMMES | HOME FRONT di Lucas Belvaux

Cast: Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin, Yoann Zimmer, Félix Kysyl, Édouard Sulpice Borgogna

LE DISCOURS | THE SPEECH di Laurent Tirard

Cast: Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton, François Morel

DRUK | ANOTHER ROUND di Thomas Vinterberg

Cast: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie, Helene Reingaard Neumann, Susse Wold

ÉTÉ 85 | SUMMER OF ‘85 | ESTATE ‘85 di François Ozon

Cast: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud, Isabelle Nanty, Laurent Fernandez

FIREBALL: VISITORS FROM DARKER WORLDS di Werner Herzog

FORTUNA di Nicolangelo Gelormini

Cast: Valeria Golino, Pina Turco, Cristina Magnotti, Anna Patierno, Luciano Saltarelli, Denise Aisler, Leonardo Russo, Giovanni Ludeno, Marcello Romolo, Libero De Rienzo

HOME di Franka Potente

Cast: Kathy Bates, Jake McLaughlin, Lil Rel Howery Marvin Hacks

I CARRY YOU WITH ME di Heidi Ewing

Cast: Armando Espitia, Christian Vázquez, Michelle Rodríguez, Ángeles Cruz, Raúl Briones, Arcelia Ramírez

LĒCIENS | THE JUMP di Giedrė Žickytė

LAS MEJORES FAMILIAS | THE BEST FAMILIES di Javier Fuentes-León

Cast: Tatiana Astengo, Gabriela Velásquez, Gracia Olayo, Grapa Paola, Sonia Seminario, Jely Reátegui

EL OLVIDO QUE SEREMOS | FORGOTTEN WE’LL BE di Fernando Trueba

Cast: Javier Cámara, Nicolás Reyes Cano, Juan Pablo Urrego, Patricia Tamayo, María Teresa Barreto

RICOCHET di Rodrigo Fiallega

Cast: Martjin Kuiper, Iazua Larios, Andrés Almeida Messico

THE SHIFT di Alessandro Tonda

Cast: Clotilde Hesme, Adamo Dionisi, Adam Amara

SMALL AXE di Steve McQueen

Cast: Shaun Parkes, Letitia Wright (Mangrove) | Amarah-Jae St. Aubyn, Micheal Ward (Lovers Rock) | John Boyega, Steve Toussaint (Red, White and Blue) Cinque film incentrati su storie della comunità caraibica di Londra ambientate tra 1969 e 1982, e accomunate dal tema della lotta al razzismo.

STARDUST di Gabriel Range

Cast: Johnny Flynn, Marc Maron, Jena Malone

SUPERNOVA di Harry Macqueen

Cast: Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood, Peter Macqueen, Nina Marlin

SUBARASHIKI SEKAI | UNDER THE OPEN SKY di Miwa Nishikawa

Cast: Koji Yakusho, Taiga Nakano, Seiji Rokkaku, Yukiya Kitamura, Midoriko Kimura, Masami Nasagawa

TIME di Garrett Bradley

HERSELF | LA VITA CHE VERRÀ – HERSELF di Phyllida Lloyd

Cast: Clare Dunne, Harriet Walter, Conleth Hill

TIGERS di Ronnie Sandahl

Cast: Erik Lonngren, Frida Gustavsson, Johannes Bah Kuhnke, Maurizio Lombardi

FILM DI CHIUSURA COSA SARÀ di Francesco Bruni

Cast: Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri, Raffaella Lebboroni, Fotinì Peluso

IRONBARK | THE COURIER | L’OMBRA DELLE SPIE di Dominic Cooke

Cast: Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan, Jessie Buckley

PALM SPRINGS | PALM SPRINGS VIVI COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI di Max Barbakow,

Cast: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin

PENINSULA di Sang-ho Yeon

Cast: Gang Dong-won, Lee Jung-hyun, Lee Re, Kwon Hae-hyo, Kim Min-jae, Koo Kyo-hwan

THE REASON I JUMP di Jerry Rothwell

SEIZE PRINTEMPS | SPRING BLOSSOM di Suzanne Lindon

Cast: Suzanne Lindon, Arnaud Valois, Florence Viala, Frédéric Pierrot, Rebecca Marder

FRANCESCO di Evgeny Afineevsky | Doc |

FUORI ERA PRIMAVERA – VIAGGIO NELL’ITALIA DEL LOCKDOWN di Gabriele Salvatores | Doc |

MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI di Alex Infascelli | Doc |

OSTIA CRIMINALE – LA MAFIA A ROMA di Stefano Pistolini | Doc |

ROMULUS di Matteo Rovere, Italia, 2020 | Serie TV | Ep. 1 Tu, 59’ | Ep. 2 Regere, 49’ Cast: Andrea Arcangeli, Francesco Di Napoli, Marianna Fontana, Sergio Romano, Ivana Lotito, Vanessa Scalera, Giovanni Buselli, Demetra Avincola, Silvia Calderoni, Massimiliano Rossi, Gabriel Montesi

Incontri Ravvicinati

STEVE MCQUEEN | Premio alla Carriera

DAMIANO E FABIO D’INNOCENZO

GABRIELE MAINETTI

MARCO E ANTONIO MANETTI

FRANÇOIS OZON

GIANFRANCO ROSI

ZADIE SMITH

FRANCESCO TOTTI

JOHN WATERS

THOMAS VINTERBERG

THOM YORKE

Incontri Ravvicinati On-Air

PETE DOCTER | Premio alla Carriera

DAMIEN CHAZELLE

WERNER HERZOG