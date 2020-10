Malika Ayane a sostegno della legge contro l’omotransfobia: “è necessaria, odio diffuso e legittimato”

Dopo Tiziano Ferro, Nina Zilli e Fiorella Mannoia, anche Malika Ayane ha voluto esporsi in prima persona per sostenere la legge contro l’omotransfobia e la misoginia che il 20 ottobre tornerà alla Camera dei Deputati.

La cantante parteciperà alla manifestazione di piazza della Scala a Milano, sabato 10 ottobre a partire dalle ore 15:00, e ha invitato tutti voi a fare altrettanto.

Capire i motivi perché sia necessario una legge contro l’omotransfobia e la misoginia è facilissimo. Basta aprire il giornale ogni giorno e leggere la cronaca. Basta andare sui social e vedere come la cronaca viene commentata. Quanto ancora sia troppo pesantemente diffuso e talvolta legittimato l’odio. Ecco perché se sabato pomeriggio userete il vostro tempo per fare una bella passeggiata in centro e parteciperete alla grande richiesta collettiva di una legge che tuteli tutti, potrete fare la differenza. Potrete dire ora basta, perché il cambiamento parte da ognuno di noi. Perché il dolore del singolo, la difficoltà del singolo ad essere sè stesso e a vivere serenamente, deve interessare tutti noi.