Mamma a un medico con un braccialetto rainbow: “Non voglio che mio figlio venga curato da un degenerato”

Dave è un medico asturiano specializzato in anatomopatologia, ovvero colui che si occupa di elargire corrette diagnosi attraverso biopsie, citologie, autopsie. Il 28enne, che su Twitter si definisce “rosso, froc*o, animalista e con conoscenze mediche ”, è diventato virale dopo aver condiviso una spiacevole situazione omofoba capitatagli mentre si trovava in una struttura ricreativa, dove si stava svolgendo il compleanno di un bambino.

Ieri, nel tardo pomeriggio, è arrivata una donna con suo figlio. Tutto fantastico finché non si è accorta di questo braccialetto arcobaleno che indosso, e mi ha urlato: “Non voglio che mio figlio venga curato da un degenerato”. Sembrerà incredibile, ma ancora non mi sono ripreso. Non so per quale motivo questa volta mi abbia colpito così tanto.