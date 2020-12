Marco Carta annuncia: “Sposo Sirio e sogno di tornare a Sanremo”

Novità importanti per Marco Carta. Domani ospite di Silvia Toffanin su Canale 5 durante la tradizionale puntata di Verissimo, il cantante sardo ha annunciato che vorrebbe unirsi civilmente al fidanzato, Sirio, con il quale porta avanti una relazione da diversi anni.

E non è tutti. A 11 anni dalla sua vittoria sul palco dell’Ariston, ha confessato che vorrebbe tornare a Sanremo.

Non c’è ancora la data, per Marco Carta l’unione civile è un sogno che si avvera

Nelle anticipazioni della puntata di sabato 5 dicembre, l’ex concorrente di Amici ha dichiarato che nonostante la voglia di convolare a nozze, la data dell’unione civile ancora non c’è. Causa Coronavius, ovviamente.

Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia.

Marco ha poi parlato del processo che lo ha visto imputato, con l’accusa di aver rubato delle magliette in un centro commerciale di Roma, assieme a una ragazza. Assolto, ha raccontato di come Sirio gli sia stato vicino, e di come lui e gli amici lo abbiano supportato. Stessa cosa quando è risultato positivo al Covid 19, il mese scorso. Sirio gli è sempre stati vicino. Quando si dice un ragazzo da sposare!