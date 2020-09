Mario Adinolfi vs. Gabriel Garko: “oggi affiliarsi alla cosca lgbt conviene, fai più soldi se dici di essere gay”

Non solo i tanti applausi social piovuti su Gabriel Garko, che ieri sera ha fatto coming out in diretta tv al Grande Fratello Vip. Su Twitter e Facebook si sono levati anche i commenti negativi, con quello immancabile di Mario Adinolfi a sciacallare persino dinanzi ad un quasi 50enne in lacrime, visibilmente provato ed emozionato, tremante per quanto appena fatto dopo decenni d’attesa.

Garko ha specificato che svelerà “perché sia stato un segreto” tanto a lungo, ma il leader del Popolo della Famiglia, con la solita ‘delicatezza’ che lo contraddistingue, ha attaccato a testa bassa.

Poiché era un “segreto di Pulcinella”, quando Alfonso Signorini su Chi faceva le copertine con Gabriel Garko che giurava eterno amore a Eva Grimaldi o a questa Adua a me sconosciuta, sapeva di scrivere montagne di bugie ai suoi lettori? Pure il rosario hanno messo di mezzo.

Non contento di questo cinguettio dall’acidità compulsiva, Adinolfi ha così proseguito: “Perché Garko va a fare la sceneggiata del coming out dopo averci propinato il “segreto di Pulcinella” e le false fidanzate di copertura per trent’anni? Semplice: perché oggi affiliarsi alla cosca lgbt conviene, vai con quelli che dominano media, politica e tv. Dov’è il coraggio? È tutta e solo una questione di denari. Per farli, negli anni scorsi, Garko doveva vendersi come tombeur de femmes. Adesso fai più soldi se dici che sei un gay che non diceva di essere gay perché c’era la discriminazione. Questo è il vero segreto di Pulcinella: follow the money“.

Parole in libertà da parte di un odiatore seriale che si è reinventato cattoestremista pur di ritagliarsi uno spazio politico e mediatico, incentrando la propria agenda politica unicamente sulla distruzione della nostra comunità, qui addirittura definita aggregazione criminale, mafiosa. Un’uscita indecente, inaccettabile, diffamante, che ancora una volta qualifica Mario Adinolfi per quello che è.