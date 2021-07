Adinolfi fa sciacallaggio su Raffaella Carrà: “Perché nessuno scrive dov’è morta? Ci sono foto di parenti e amici?”

2 minuti di lettura

Quando pensi che abbia ormai raschiato tutto il raschiabile, in quel profondo barile privo di decenza, rispetto e dignità, Mario Adinolfi torna immediatamente a scavare. Il leader del Popolo della Famiglia ha fatto sciacallaggio nei confronti di Raffaella Carrà, scomparsa ieri all’età di 78 anni. “Perché nessun giornale scrive dove è morta Raffaella Carrà alle 16.20 di oggi pomeriggio?”, si è domandato sui social Adinolfi, scatenando un putiferio.

Chiara l’allusione all’eutanasia, se non fosse che dove sia morta Raffaella sia stato ampiamente detto. In una clinica di Roma Nord, Villa del Rosario. Ma Adinolfi ha chiesto delle prove: “Non c’è un’immagine di amici e familiari presso questa “clinica”….“. Per poi insistere. “E se non fosse andata in Svizzera data la novità della sentenza Cappato? Ancora convinti che la domanda sia priva di interesse giornalistico?“

Travolto dalle critiche, Adinolfi ha provato a difendersi: “Tutti avete le vostre risposte. Io ho solo posto una domanda. Sono passate ore e Wikipedia lascia in bianco il luogo della morte. Sicuri che sia stata una domanda posta a vanvera?“.

Ricoperto di insulti tanto su Twitter quanto su Facebook, segnaliamo un’unica risposta, priva di volgarità, rispettosa e impeccabile, di tal Mattia: “Continua così che alle prossime elezioni manco la tua famiglia ti vota… o forse dovrei dire le tue famiglie”.