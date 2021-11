“Me scopo i gay”, “vado coi trans” versi di omotransfobia su musiche di Justin Bieber e Katy Perry

2 minuti di lettura

Sia mai gridare alla censura per le opere artistiche, sia mai. Ciascuno deve dare sfogo al proprio estro senza ostacoli e barriere, pur rimanendo entro i limiti delle libertà individuali. Certo è che se un contenuto nasce sulla spinta della parodia, sconvolgendo ogni codice etico, più che per dare corpo alle proprie fantasie, per diventare virali sui social, c’è qualcosa che non va. Famosi a tutti i costi, anche perpetuando sui social messaggi che fanno rima con tutto, tranne che con inclusione? Anche con un ritornello che parte con “mi scopo i gay” e finisce con “nazi e comu la fusione”?

Il riferimento è ad alcuni remix che nelle ultime settimane sono entrati nelle tendenze di TikTok, la nota piattaforma social cinese di condivisione video, che da un paio di anni detta legge anche nelle classifiche e nelle playlist radiofoniche. Due brani in particolare, rispettivamente parodie rilette in chiave trap, di Last Friday Night di Katy Perry e di Stay di Justin Bieber e The Kid LAROI. L’autore delle tracce si fa chiamare Nick Bebi, sul proprio profilo di Soundcloud scrive di avere 19 anni, ha due profili Instagram: uno personale, l’altro da aspirante produttore musicale. Riportiamo solo le parole del ritornello del primo remix, dal titolo sin troppo contenuto Già lo sai:

Me scopo i gay

Non è vero non lo faccio

Solo quando sono fatto

Lega bene il laccio al braccio

Che già lo sai

Sarò sempre un po’ un coglione

Lo sa tutta la nazione

Nazi e comu la fusione

Tu già lo sai Me scopo i gay

Ma non fotto con tipe magre

Esco dal sert

Non ho le braccia

C’ho il groviera frate

Vado coi trans

E mi porto pure dietro mi padre

Volete er cazzo

Mo ve lo piazzo

E non le abbiamo trascritte noi. Sono parole riportate dai principali siti che condividono testi delle canzoni ufficiali, ora piegati anche al servizio di lavori amatoriali, che ottengono visibilità ad ampio giro con stratagemmi codardi. Si parte con un video, il linguaggio scurrile e contrario a qualsiasi convenzione umana attira la visione, i filmati vanno in tendenza, fanno il pieno di like e commenti e le persone arrivano a ruota per non rimanere indietro. Con la speranza di cavalcare in modo efficace il trend. Oltre 126.000 visualizzazioni al video del brano su YouTube, osannato nei commenti da oltre 400 utenti, all’apparenza per la gran parte ragazzi.

Negli scorsi giorni è stato invece il tormentone di Justin Bieber a finire sotto le grinfie del produttore. Il titolo, questa volta, non lascia nulla all’interpretazione personale. Me scop* i gay, e nella parodia si tirano in ballo anche la pedopornografia, la necrofilia e il consumo smodato di droghe, senza dimenticare la blasfemia dilagante. Le cifre non raggiungono ancora quelle del primo remix, ma nell’arco di due settimane può contare su circa 20.000 view. “Ridendo e scherzando questo remix è bello, questi pezzi servono su Spotify“, scrive un ragazzo nei commenti, riprendendo il parere di tanti altri utenti, poco consapevoli del senso dell’assurdo della parodia e affascinati dall’immagine dello “sburro” nelle mutande o dal contagio dell’HIV. Che ridere, eh?