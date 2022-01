Michael Phelps e gli atleti trans* nello sport: “Dove andremo a finire, ci deve essere parità di condizioni”

2 minuti di lettura

Continua a suscitare dibattito negli Usa il ‘caso’ Lia Thomas, nuotatrice transgender che nelle scorse settimane ha vinto diverse gare di nuoto. Ora anche Michael Phelps, ovvero l’olimpionico più decorato della storia olimpica con il maggior numero di medaglie (23 ori, 3 argenti e due bronzi) al collo, è entrato nel dibattito nel corso di un’intervista tv con Christiane Amanpour sulla CNN.

Thomas, nuotatrice trans* nella squadra femminile dell’Università della Pennsylvania, ha in precedenza gareggiato nella squadra di nuoto maschile per 3 anni. Dopo due anni di trattamento per la soppressione del testosterone e il raggiungimento delle altre qualifiche stabilite dalla NCAA, Lia è entrata nella squadra femminile a fine 2021, con una terapia ormonale in atto da due anni e mezzo. Ma la polemica è comunque esplosa.

“Penso che questo riconduca il tutto ai comitati organizzatori“, ha sottolineato Phelps. “Perché ci deve essere una parità di condizioni. Penso che sia qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno perché lo sport è questo. Non so dove andrà a finire. Non so cosa accadrà. Credo che tutti dovremmo sentirci a nostro agio con chi siamo nella nostra pelle, ma penso che tutti gli sport dovrebbero essere giocati su un terreno di gioco uniforme. Non so come sarà in futuro, ma così è difficile. È molto complicato e sai, questo è il mio sport, questo è stato il mio sport per tutta la mia carriera, e onestamente l’unica cosa che mi piacerebbe è che tutti possano competere con le stesse armi. Questo è tutto ciò che posso dire”.

Le attuali linee guida della National Collegiate Athletic Association (NCAA) sottolineano come le donne transgender possano gareggiare se hanno soppresso il testosterone da almeno un anno. Cosa che Lia Thomas ha fatto. Anche il Comitato Olimpico Internazionale ha nei mesi scorsi rivisto le proprie linee guida, cancellando le restrizioni sugli atleti transgender dicendo stop all’unico parametro del testosterone.

