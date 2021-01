Michele Bravi: “accolto dalla comunità LGBT, l’amore è un atto pubblico, chi ama deve avere il coraggio di esporsi”

2 minuti di lettura

Michele Bravi è tornato a parlare, dopo un periodo estremamente difficile. Domani, 29 gennaio, uscirà il suo nuovo disco, “La Geografia del buio“, e proprio in occasione del lancio ha voluto parlare apertamente anche della sua vita sentimentale e della sua sessualità.

Quando parlavo della mia sessualità, non ero mai reticente, ma avevo questo atteggiamento ‘rivoluzionario’ che consisteva nel non dire, perché dal mio punto di vista non c’era bisogno di dimostrare. Invece ora ho ribaltato questa mia posizione, c’è tanto bisogno di parlare e condividere. Ho riscoperto la libertà della comunità lgbt, che mi ha accolto, e io ho ribaltato la posizione che ho tenuto per tanti anni. L’amore non è un atto privato, l’amore è un atto pubblico, chi ama deve avere il coraggio di esporsi. Chi ha il coraggio si esponga, anche se chi non si sente di farlo si deve sentire comunque protetto. Da parte mia questo è un piccolo atto, il poter dire su ‘Mantieni il bacio’, che io quel bacio l’ho dedicato ad un ragazzo.

Nel corso degli anni Michele Bravi ha cambiato idea sul coming out. Nel 2017, anno in cui è uscito allo scoperto, aveva parlato di relazioni fluide, senza esplicitare apertamente il proprio orientamento sessuale ma dando poca importanza al coming out stesso. Questo, aveva fatto storcere la bocca a molti.

A distanza di tre anni, invece, ha cambiato posizione, scrivendo un post in merito a Elliot Page, in cui ha chiarito come “l’importanza del coming out è enorme“. Parole importanti, soprattutto per un ragazzo giovane e famoso, che, come appunto Elliot Page e tanti altri personaggi celebri, possono essere un modello da seguire per tutti coloro che ancora non si sono dichiarati.

Michele Bravi, la storia finita con il ragazzo dopo l’incidente

In questo nuovo album, Michele Bravi racconta anche la storia con il suo ormai ex compagno, il quale lo avrebbe aiutato a superare quanto accaduto, a seguito dell’incidente del 2018.

Dopo ‘dolore’, la seconda parola di questo disco è amore. Ho avuto una grande fortuna, che qualcuno condividesse con me questo percorso di dolore. Due anni fa, mi è stato chiesto da questa persona di fare agli altri lo stesso dono che io ho ricevuto, e io l’ho fatto. Tutta la nostra storia è dentro queste canzoni.

L’incidente ha causato la morte di una donna alla guida di una moto, mentre il cantante 27enne è rimasto ferito. Accusato di omicidio stradale, si è dichiarato colpevole e ha patteggiato a 18 mesi di pena. Dobbiamo però parlare di ex ragazzo, poiché la storia si è ormai conclusa a febbraio dello scorso anno.