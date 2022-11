Michele Bravi: “A scuola mi chiamavano… dopo il coming out è arrivato il pregiudizio. Sono innamorato” – VIDEO

3 min. di lettura

Dopo il buon esordio di martedì sera, con 369.000 telespettatori e uno share al 5,84%, Francesca Fagnani si è ieri concessa la 2a puntata della nuova attesa stagione di Belve, con ospiti Nina Moric e soprattutto Michele Bravi. Proprio quest’ultimo si è raccontato in una lunga intervista a cuore aperto. L’ex volto di X Factor, da anni dichiaratamente queer, è tornato a parlare di omofobia, vissuta sin dai tempi della scuola.

“Quando succedevano quegli atti di bullismo, ero nello stato più brutto di tutti. Non stavo. Da ragazzo mi chiamavano Michecca, mi prendevano e mi buttavano nella spazzatura”, ha detto Bravi. “Non avevo percepito che sarebbe stata una cosa che avrebbe avuto un simile impatto sulla mia vita. Per me era la normalità, era una cosa che non mi piaceva della giornata e in quel momento chiudevo gli occhi”.

Il cantante ha poi ricordato il proprio coming out, avvenuto a pochi giorni dal suo primo Festival di Sanremo. “Lo dissi spontaneamente. Non mi aspettavo tanto clamore, se me lo fossi aspettato forse non l’avrei fatto. In quel Sanremo nella canzone avevo un aggettivo al maschile, avevo voglia di parlare di un uomo. Avevo bisogno di difendere quell’aggettivo lì. Il problema è nato dopo, ho iniziato a vivermi male la mia sessualità. Ho affrontato il pregiudizio che nella mia testa non era reale. Ero una di quelle persone che pensava che le lotte fossero inutili. Mi chiedevo a cosa servissero i Pride, perché essero così spettacolari“.

Attualmente, a sorpresa, Bravi ha annunciato di non essere più single: “C’è una persona nella mia vita, sono un pochino più fedele. Non fa parte del mio ambiente”. “Non voglio la competizione dentro casa, deve essere qualcuno che fa altro. Sono innamorato“. E l’ultima fidanzata? “5 anni fa“. Senza fare nomi, Michele ha inoltre confessato di essersi scambiato foto xxx con un attore hollywoodiano della sua età.

“Ho capito che anche quando non tradirò, rimarrò un traditore che decide di non tradire“, ha poi proseguito Michele, dichiaratamente Sagittario cornificatore, prima di confessare un proprio pregio: “Non ho mai fatto un singhiozzo più di 3 volte, mi spaventa sentire il corpo implodere”. Un difetto? “Sono permaloso, molto. Da uno a 10, dieci. Ma ci sto lavorando“.

“So che nelle mie canzoni c’è una pesantezza che accetto, mi piace essere triste, piacere a persone che accettono la tristezza, che è uno stato“, ha continuato Bravi, che il suo primo disco non lo riascolterebbe volentieri, perché realizzato all’interno di un mercato discografico post reality che da giovanissimo l’aveva fagocitato. “Mi piace rendere il successo macchiettistico, fare la divinità quando chiaramente sei un disperato. Un pochino sono prima donna“, ha aggiunto Michele, negli ultimi due anni mutato anche nel look. “Nella vita non sono sensuale, sono goffissimo. Piego il pantalone prima di fare l’amore”. “Poi dopo il pantalone si apre una narrativa tutta diversa“.

Michele ha infine parlato della depressione che l’ha travolto, dopo l’incidente stradale che ha visto una donna morire sotto i suoi occhi. “Se ho fatto pensieri drammatici? Sì! Anche tanto pericolosi. Questa cosa non l’ho mai raccontata a nessuno. Quando parlavo di allucinazione… era che io veramente pensavo che stessimo tutti in un sogno e l’unico modo per svegliarsi era annientarsi, a un certo punto ho proprio sperato che le persone che amavo morissero insieme a me, perché pensavo di averle condotte in un incubo, che non era la cosa reale, di averle trasportate im un viaggio che non desideravano, da me causato, ed è quello il pensiero più triste che mi porto dentro”.

Stasera terza puntata di stagione di Belve sempre su Rai2 in 2a serata con ospiti l’ex gieffina Floriana Secondi e l’atleta paralimpica Monica Contrafatto.

