Michele Usuelli, il candidato di +Europa che usa Grindr per fare campagna elettorale in Lombardia

47enne neonatologo, per 7 anni in terapia neonatale alla Mangiagalli di Milano e dal 2018 consigliere regionale in Lombardia con +Europa, Michele Usuelli ha ideato una campagna elettorale decisamente inedita, perché sbarcata su Grindr. Sulla celebre app di dating gay si può infatti trovare il profilo di Usuelli, che si definisce “affidabile”, con tanto di descrizione ad hoc e invito al voto.

“Fallo per Te, votami!!”, si legge tra le informazioni, per poi continuare. “Medico sexy e consigliere regionale, mi ricandido a MI, BG e BS per liberare il sesso, la scienza, la vita! Chiedimi ciò che vuoi, voglio sbattermi per te! Il 12 e 13 febbraio vota Patto Civico per Majorino e scrivi Usuelli“.

Doppi sensi voluti quelli ideati dal consigliere regionale uscente, in passato dichiaratamente vicino alla comunità LGBTQI+. Pochi giorni fa Usuelli ha inaugurato il primo tavolo elettorale in via Lecco, mentre un mese fa ha celebrato sui social la legge federale firmata da Joe Biden a tutela del matrimonio egualitario, definendola “una splendida notizia”, per poi domandarsi: “A quando una legge anche in Italia, Presidente Meloni?”.

In Lombardia il presidente uscente Lorenzo Fontana si è ricandidato con il centrodestra, mentre il Terzo Polo ha presentato Letizia Moratti, con Pierfrancesco Majorino sostenuto dalle forze di centro-sinistra e dal Movimento 5 Stelle.

