Mika piange la morte della mamma: “Era orgogliosa di quello che sono diventato”

< 1 minuto di lettura

A fine 2020 è deceduta la madre di Mika, 37enne cantautore e showman libanese. Ad annunciarne il decesso, dalle pagine di Le Parisien, lo stesso ex giudice di X Factor, che un anno fa aveva già raccontato la malattia della donna, colpita da un cancro e dal coronavirus. Prima di andarsene, mamma Joannie ha voluto fortissimamente partecipare al concerto che Mika ha registrato all’Opéra royal di Versailles, lo scorso 16 dicembre, in sedia a rotelle e orgogliosa di quel figlio in grando di sfondare nel mondo della musica.

“In un certo senso, stavo facendo quel concerto per lei”, ha confessato Mika. “Era orgogliosa di quello che sono diventato”. “Tutta la mia famiglia era presente a quel concerto. Se ne è andata poco dopo, sicuramente orgogliosa di quello che sono diventato”.

Una mamma che ha sempre supportato suo figlio, tanto da diventarne manager. Nel 2007 il debutto show per il cantante con “Life in Cartoon Motion“, che lo portò fino ai Grammy con una storica nomination, poi seguito da altri 4 dischi ed esperienze televisive ad ogni livello. Da giudice di X Factor e The Voice France a One Man Show su Rai 2.

Ora l’ennesima prova d’autore con questo concerto di musica classica, acustica e intima all’Opéra royal di Versailles. Gay dichiarato dal 2012, Mika è felicemente fidanzato con il documentarista Andreas Dermanis, al suo fianco da oltre 10 anni.