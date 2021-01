Monza, distrutto il monolite rainbow contro l’omotransfobia

È durato meno di 24 ore il monolite Boa Brianza Oltre l’Arcobaleno nato mercoledì sera, per dire basta all’omotransfobia. A denunciarlo, via social, la stessa associazione.

Costruito in legno e metallo, ben avvitato e ben saldo al terreno,il monolite rainbow è stato scardinato pezzo per pezzo.

Questa è la prova della poca tolleranza della città nei confronti della comunità LGBTQIPA+, questa è la prova che l’ignoranza e l’odio non hanno altra arma che non sia la violenza, anche contro la bellezza di un semplice gesto artistico di presenza. Noi di Boa Brianza Oltre l’Arcobaleno siamo qui e non siamo a terra come il nostro monolite. Invitiamo chiunque abbia distrutto il nostro manufatto a contattarci, a confrontarsi con noi, se ha abbastanza coraggio e coerenza per giustificare il suo gesto. Siamo aperti al dialogo… e speriamo che la legge Zan sia presto approvata.

Una legge contro l’omotransfobia, come amaramente confessato a noi nella giornata di ieri dal relatore Alessandro Zan, fortemente a rischio dopo la crisi di governo aperta da Matteo Renzi. A fine dicembre, come dimenticarlo, un uomo di 63 anni in viaggio da Milano a Monza era stato aggredito verbalmente sul treno da un branco di ragazzi italiani.