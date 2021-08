È morto James Hormel, primo ambasciatore dichiaratamente gay degli Stati Uniti

2 minuti di lettura

James Hormel, primo ambasciatore dichiaratamente gay degli Stati Uniti d’America, è morto all’età di 88 anni.

Secondo il San Francisco Chronicle, Hormel è deceduto venerdì 13 agosto in un ospedale di San Francisco, in California. Suo marito, Michael P.N. Araque Hormel, era al suo fianco, mentre ascoltava il suo concerto preferito di Beethoven. James lascia l’amato compagno, cinque figli, 14 nipoti e sette pronipoti.

La sua morte è stata annunciata dalla Human Rights Campaign (HRC), gruppo di difesa dei diritti LGBT+ che Hormel ha contribuito a fondare negli anni ’80. Hormel ha fatto parte del consiglio di amministrazione dell’HRC e ha ricevuto un premio alla carriera nel 2001.

James Catherwood Hormel era nato nel 1933 ad Austin, Minnesota. Suo nonno aveva fondato l’azienda alimentare Hormel nel 1891 e suo padre era l’amministratore delegato. Hormel ha prestato servizio in due distinte delegazioni statunitensi presso le Nazioni Unite prima di diventare ambasciatore, ed è stato preside degli studenti presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Chicago. Nel 1977 il trasferimento a San Francisco.

Hormel venne nominato per diventare l’ambasciatore degli Stati Uniti in Lussemburgo nel 1997 dall’allora presidente Bill Clinton. Ma la sua nomina fu bloccata dai repubblicani, in quanto omosessuale. Pur di stroncare la sua nomina, i repubblicani lo definirono pedofilo, ossessionato dal sesso. Ma Clinton tornò alla carica rinominandolo nel 1999. Hormel è così diventato ambasciatore USA in Lussemburgo dal 1999 al 2000.

“Il processo fu stato molto lungo e faticoso, arduo, offensivo, pieno di dichiarazioni fuorvianti, di bugie, pieno di inganni, di antagonismo“, disse Hormel nel 2012 mentre promuoveva il suo libro di memorie, Fit to Serve, scritto con Erin Martin. “Alla fine è stato raggiunto un grande risultato. Alla fine, i regolamenti sono stati modificati nel dipartimento di stato. Alla fine, altri individui apertamente gay sono stati nominati senza il rancore che colpì il sottoscritto”.

“L’atto più efficace che una persona gay può fare oggi è fare coming out“, una delle sue più celebri frasi.

Nel corso della sua vita, Hormel ha contribuito a combattere per diverse cause, compresa la lotta all’HIV-AIDS, l’abuso di droghe, il cancro al seno. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Fondazione americana per la ricerca sull’AIDS ed è stato direttore fondatore del City Club di San Francisco.

La presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi, che ha officiato il matrimonio di Hormel e suo marito, l’ha così voluto ricordare: “combattere per la dignità e l’uguaglianza per tutti è stata la suamissione“. Pelosi ha detto che Hormel ha avuto “il coraggio di essere un pioniere e ha avuto il patriottismo nell’accettare la sfida” di essere il primo ambasciatore apertamente gay.

“La straordinaria vita di Jim servirà sempre come un faro di speranza e promessa per i bambini LGBTQ in tutto il nostro Paese e in tutto il mondo“, ha concluso Pelosi.

Bill Clinton e l’ex segretario di stato Hillary Clinton si sono detti “profondamente rattristati” dalla morte di Hormel. Hanno detto: “Jim ha dedicato la sua vita a promuovere i diritti e la dignità di tutte le persone e, nel suo servizio pionieristico nel corpo diplomatico, ha rappresentato gli Stati Uniti con onore e ci ha avvicinato a vivere il significato di un’unione più perfetta. ”

La senatrice della California Dianne Feinstein ha dichiarato che “San Francisco ha perso un grande amico“, descrivendolo come un “filantropo, pioniere dei diritti civili, coniuge e padre amorevole”. “Mi mancherà il suo cuore gentile e il suo spirito generoso“, ha concluso Feinstein. “Sono quelle qualità che lo hanno reso una figura così ispiratrice e un volto amato della nostra città“.