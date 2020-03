Vogue di Madonna compie 30 anni: Antologia di un capolavoro dal 1990 a oggi

Sul finire degli Anni ’80, durante le sue scorribande notturne per New York alla ricerca di puro edonismo e tendenze, Madonna ebbe uno dei crush più rilevanti della sua parabola artistica. Un colpo di fulmine che poté materializzarsi anche grazie all’influenza della sua migliore amica dell’epoca, l’attrice Debi Mazar. La leggenda narra che, nel popolarissimo gay club Sound Factory di Chelsea, Madonna sia venuta per la prima volta in contatto con il Voguing e ne sia rimasta così affascinata da volerci scrivere un pezzo, “Vogue”, appunto. Ripercorriamone gli aspetti più iconici per celebrare il trentesimo anniversario dalla pubblicazione.

Il Voguing come ispirazione primaria

Nato nelle ballroom di Harlem (New York) durante gli Anni ‘80 dai membri della comunità gay afro e ispanica, il Voguing è una particolare danza che si trasforma in sfida con tanto di giudici e pubblico a tifare per l’una e per l’altra squadra. Su una base fatta di movimenti netti con le mani, squadrati e veloci, l’andatura da passerella, le espressioni del volto e le pose sensuali emulano quelle delle top model. Si tratta di una danza che nasce come omaggio e imitazione al contempo: ballando il Voguing le drag queen si trasformano per una notte nelle donne bellissime che ammirano sulle copertine delle riviste. La moda come sogno e aspirazione, fuga dalla periferia, realtà alternativa in cui perdersi, anche per sfuggire da quella vera dove una nuova malattia, l’Aids, uccide senza guardare in faccia nessuno. Non è un caso che le crew, ovvero i gruppi all’interno dei quali ciascun voguer si identifica, prendano i nomi dai brand di moda: House of Balenciaga, House of St. Laurent, House of Escada, House of Mizrahi.

La nascita di un capolavoro: Vogue

Dopo la folgorazione sul dancefloor, Madonna sottopose l’idea del pezzo a Shep Pettibone, dj del Sound Factory nonché suo produttore dell’epoca, che realizzò la musica. Un mix di funk, disco, soul e groove, con richiami espliciti a “Love Is the Message” degli MFSB (di casa al Paradise Garage di NY) e “Ooh, I Love It (Love Break)” della Salsoul Orchestra, grande classico della scena clubbing newyorchese. Nei progetti originali, Vogue era stata pensata come B-side del singolo “Keep It Together” proprio perché la cantante era insicura sul possibile successo commerciale del pezzo. Ma quando la Warner Bros ascoltò il brano per la prima volta, decise che non sarebbe stato giusto “penalizzarlo” con un lato B e volle i lanciarlo come singolo.Vogue venne così inserito all’ultimo momento nell’album I’m Breathless, colonna sonora del film Dick Tracy (nel quale però il pezzo è assente) in cui Madonna recita al fianco del suo moroso dell’epoca: l’attore Warren Beatty. In una dichiarazione del 2009 rilasciata a Rolling Stone, Madonna ha confermato, «I wrote it when I was making Dick Tracy. After we shot the movie, Warren Beatty asked me if I could write a song that would fit my character’s point of view, that she could have conjured up. She was obsessed with speakeasies and movie stars and things like that. The idea for the lyrics came through that request». Con oltre sei milioni di copie, Vogue diventa il singolo più venduto del 1990 e viene poi inserito anche in due Greatest Hits della cantante, The Immaculate Collection del 1990 e in Celebration del 2009.