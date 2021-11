Nicole Maines di ‘Supergirl’ sulla rappresentazione trans*: «Siamo noi gli esperti di noi stessi»

3 minuti di lettura

La rappresentazione transessuale nelle serie televisive è aumentata esponenzialmente negli ultimi anni. Soprattutto, l’incremento maggiore è stato registrato a partire dallo scorso anno, quando la normalità è stata interrotta dalla pandemia e le storie raccontate nella serialità sono diventate cruciali per connettersi con gli altri. Secondo il rapporto 2020-2021 di GLAAD sulla presenza LGBTQ+ nei media, sono in tutto 29 i personaggi protagonisti o regolari nelle serie tv – il campione analizzato tra i titoli dei giganti dello streaming Netflix, Amazon Prime e Hulu. E la rappresentazione della comunità trans* si è estesa – finalmente – anche al mondo dei supereroi.

È il caso di una delle serie tv di punta del network CW, Supergirl, in cui Kara Danvers è la cugina di Superman che condivide i suoi stessi poteri. Nella quarta stagione ha fatto la sua comparsa Nia Nal, soprannominata The Dreamer, la prima supereroina transessuale, esattamente come l’attrice che la interpreta, Nicole Maines.

La 24enne originaria di New York aveva già fatto parlare di sé prima di comparire sui nostri schermi nel 2014 quando, dopo esserle stato negato l’accesso ai bagni femminili perché trans*, aveva fatto causa al suo distretto scolastico diventando virale sui social. Dai banchi di scuola fino a lavorare fianco a fianco con una supereroina, Nicole Maines ne ha fatta di strada ed è qui per celebrare il fatto che la rappresentazione nei media stia aumentando.

«Avere un supereroe transessuale porta semplicemente a casa il fatto che trans è bello, potente e capace. Ma, sapete, è anche normale»

Si tratta di passi avanti da non sottovalutare, visto che intere generazioni sono cresciute senza potersi vedere rappresentate al cinema o in tv. È fondamentale non solo per i giovani e gli adolescenti transessuali, ma anche per tutte quelle persone che provengono da zone più conservatrici o rurali, e non hanno così tante possibilità di confrontarsi con la comunità.

«Essere in grado di crescere e vedersi come un supereroe è una cosa davvero speciale che molte persone non capiscono quanto sia importante, perché nessun altro ha mai avuto un momento in cui poteva guardare qualsiasi supereroe e dire “Sono come me”. Quindi poter vedere te stesso in TV, e soprattutto come supereroe, è la differenza tra quel bambino che è completamente solo e l’avere almeno un’altra persona che dice: “No, quello che stai passando non è disgustoso o strano o cattivo”»

L’attivismo di Nicole Maines continua anche dietro la macchina da presa. Dopo aver vinto il suo caso contro la scuola, ha partecipato al progetto del libro Becoming Nicole: The Transformation of an American Family al documentario targato HBO The Trans List. In un anno che, sempre secondo il rapporto GLAAD, è stato tra i più mortali per le persone transessuali, e ha visto anche la recessione di molti diritti a causa dei legislatori repubblicani, questi messaggi arrivano ancora più forti. «Ci sono così tante persone che dicono: “Oh, sei solo un bambino e questi sono problemi per adulti e sei troppo giovane per capire la complessità del sesso e del genere”. Lo sai che non è vero. So che non è vero. Sappiamo tutti che non è vero. Siamo noi gli esperti di noi stessi».