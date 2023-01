Noah Schnapp e i suoi amici scherzano sul suo coming out in un video TIkTok

0:00 Ascolta l'articolo

Il primo coming out ‘vip’ del 2023 è stato quello firmato Noah Schnapp, celebre Will di Stranger Things. Il giovane attore, 18 anni appena, si è dichiarato gay tramite TikTok, con un secondo video appena pubblicato in cui ha ironizzato sullo ‘scoop’ di inizio 2023.

Nel nuovo video presto diventato virale Schnapp e i suoi amici scherzano sul suo coming out. “Aspettate, ragazzi”, grida un ragazzo prima di leggere un titolo che annuncia “Noah Schnapp gay a 18 anni”.

Ed è qui che la stanza di amici esplode, insieme allo stesso Schnapp che finge sbigottimento gridando “Oh my God”, con le mani nei capelli. Il video fa riferimento ad una celebre tendenza TikTok che vede gli utenti leggere falsi titoli di celebrità decedute.

Nel frattempo l’ultima stagione di Stranger Things è sempre più dietro l’angolo, con Noah che percepirà da Netflix la bellezza di 7 milioni di dollari. Il suo Will Byers farà finalmente coming out, dopo aver in qualche modo esplicitato tutto il proprio amore per il migliore amico Mike Wheeler (Finn Wolfhard). Schnapp, via Forbes, ha dato qualche anticipazione sull’ulteriore sviluppo del suo personaggio.

“Posso solo dirti che sono molto molto eccitato per quello che avverrà”. “Penso che abbiano fatto un ottimo lavoro con il personaggio di Will in questa stagione e abbiano affrontato magnificamente tutto ciò di cui avevano bisogno. Il modo in cui hanno chiuso l’ultima stagione è semplicemente perfetto: la storia è iniziata con Will e finirà con Will”.

