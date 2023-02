Noah Schnapp svela l’adorabile reazione del nonno al suo coming out, il messaggio è dolcissimo

0:00 Ascolta l'articolo

A poco più di un mese dal proprio coming out su TikTok, Noah Schnapp, 18enne star di Stranger Things negli abiti di Will, ha svelato la reazione di suo nonno dinanzi alla sua rivelazione social.

Schnapp ha pubblicato il messaggio che il nonno gli ha inviato una volta venuta alla luce la sua omosessualità.

“Ehi Noah, oggi sono venuto a conoscenza del tuo coming out come gay”. “Voglio solo che tu sappia che ti amo allo stesso modo, e che sono felice che tu ti sia aperto e sia te stesso. Sii orgoglioso di chi e cosa sei. Iris [nonna] e io sosteniamo la tua onestà e la capacità di esprimere il tuo vero io! Ti amo tantissimo”.

Un meraviglioso messaggio presto diventato virale, con decine e decine di fan estasiati dalla dolcezza del nonno dell’attore. A inizio gennaio Noah aveva fatto coming out direttamente su TikTok con un video ad hoc. “Quando dici finalmente alla tua famiglia e i tuoi amici che sei gay dopo essere rimasto nascosto e spaventato per 18 anni e tutto quello che rispondono è: lo sappiamo”, scrisse Schnapp, per poi aggiungere nella caption: “A quanto pare sono più simile a Will di quanto credevo“.

Il Will di cui parla è Byers, personaggio da lui interpretato in Stranger Things che nell’ultima stagione della serie farà pubblicamente coming out, rivelando probabilmente i sentimenti che prova per l’amico Mike.

