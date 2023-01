Finn Wolfhard di Stranger Things elogia Noah Schnapp per il coming out: “È stato così incredibile e coraggioso”

0:00 Ascolta l'articolo

Sul piccolo schermo uno dei due è follemente innamorato dell’altro, con la consapevolezza assoluta che mai potrà averlo, se non come amico fidato. Finn Wolfhard e Noah Schnapp sono gli adorabili Mike e Will di Stranger Things, con l’ultima stagione che ha visto quest’ultimo fare praticamente coming out dopo anni di illazioni, con un dolcissimo e commovente liberatorio pianto in auto.

Due settimane fa Schnapp, 18 anni, ha fatto coming out anche nella vita reale, su TikTok, dichiarando pubblicamente la propria omosessualità. Intervistato da IndieWire, Wolfhard si è voluto complimentare con il collega.

“Sono incredibilmente orgoglioso di Noah. Penso che sia stato così incredibile e coraggioso”, ha confessato il lanciatissimo Finn, 20 anni e una decina di film girati negli ultimi 5 anni.

In riferimento alla trama che vede coinvolti Will e Mike in Stranger Things, Wolfhard ha detto: “Per quanto riguarda la relazione tra Mike e Will, l’ho sempre trovata divertente, specialmente la scorsa stagione in cui Mike era così all’oscuro di tutto. Immagino che Mike accetterà totalmente Will, e voglio davvero che Will abbia un suo lieto fine”.

Stranger Things si concluderà con la quinta stagione, con il famigerato “lieto fine” tutto pensato per Will che i fan della serie agognano. D’altronde i Duffer Brothers hanno promesso che ogni personaggio avrà un suo finale specifico, interamente dedicato. L’ultima stagione di Stranger Things uscirà su Netflix nel 2024, con dei chachet da record per tutti gli attori coinvolti.

Rumor alla mano, Maya Hawke, Joe Keery, Charlie Heaton e Natalia Dyer prenderanno 6 milioni di dollari a testa. Finn Wolfhard, Noah Schnapp (rispetto ai 160,000 della stagione 1), Sadie Sink, Caleb McLaughlin e Gaten Matarazzo prenderanno 7 milioni di dollari a testa. David Harbour e Winona Ryder ben 9 milioni di dollari a testa, rispetto ai 640,000 e agli 800.000 della prima stagione. Tutto tace sull’ingaggio di Millie Bobby Brown, che potrebbe battere tutti arrivando ai 10 milioni tondi tondi.

