Nonna Melina risponde a Giorgia Meloni: “Sono una vecchia di 84 anni e sono sicura di volere la legge Zan” – il video

Oggi ritorna in aula il ddl Zan, con le (si spera) ultime votazioni agli emendamenti ancora non affrontati. Ma da ieri è diventato virale l’hashtag ZanSiamoSicuri, per una campagna di risposta a Giorgia Meloni, la quale aveva chiesto, durante un suo intervento alla Camera, se gli omosessuali fossero sicuri di questa legge, o “non avrebbero voluto vedervi al lavoro per difendere le loro attività, piuttosto che su questa roba qui?”.

Tra i tanti video rivolti alla leader di Fratelli d’Italia, c’è anche quello di Nonna Melina, la quale ha voluto dare il suo contributo:

Si, Giorgia Meloni. Sono una vecchia di 84 anni e sono sicura di volere la legge Zan. Hai capito?

# Zansiamosicuri: la comunità LGBT risponde a Giorgia Meloni

Il video è diventato presto virale, in quasi mezza giornata, e condiviso dal profilo Instagram di Malio Prestanni, che ha accompagnato il video di sua nonna con un breve testo:

MAI METTERSI CONTRO UNA NONNA. Domani 3 novembre tornerà alla camera in esame la proposta di #leggeZan contro l’omobitransfobia. Speranzosi che venga approvata, ma c’è ancora come chi Giorgia Meloni, si chiede se la comunità LGBTQ+ sia sicura di volerla nonostante il periodo difficile. Mia Nonna Melina le risponde.

A quello di Nonna Melina, si aggiungono anche i video di molte altre persone, anche famosi, vedi ad esempio la risposta di Tiziano Ferro.