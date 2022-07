Onda Pride 2022, un altro sabato di Orgoglio tra Alessandria, Messina, Salerno e Taranto

< 1 min. di lettura

Il weekend più caldo dell’estate è ufficialmente diventato realtà, con temperature che in diverse parti del Paese sfonderanno i 40 gradi, ma neanche il solleone riuscirà a fermare l’Onda Pride 2022.

Sono 4 gli appuntamenti previsti oggi in calendario, partendo da Alessandria per poi scendere fino a Messina, Salerno e Taranto.

Ad Alessandria partenza alle ore 18:00 da piazza Garibaldi/Corso Crimea, per poi avviarsi verso Piazza Santa Maria di Castello dritti nel cuore della città, con arrivo previsto intorno alle 20,30. Madrina dell’evento, 3 anni dopo la prima edizione del 2019, ancora una volta Miss Vera Aloe.

A Messina, raduno alle ore 16:30 in Piazza Antonello, per poi arrivare in piazza Unione Europea. Madrina dell’evento, arrivato alla sua 2a edizione, Doretta Drag Queen.

A Salerno partenza da Piazza Vittorio Veneto alle ore 17,30. Il corteo attraverserà il centro e parte di Corso Vittorio Emanuele per poi dirigersi sul lungomare fino alla spiaggia di Santa Teresa. Dal lungomare la parata si sposterà in Piazza Amendola, dove dalle 20,30 si terranno gli interventi e lo spettacolo finale con ospiti e musica.

A Taranto, invece, concentramento alle ore 16 in Piazza Dante (Piazzale Bestat, lato Via Salinella). Partenza alle ore 17:30 lungo Via Dante e Via Aristosseno, Piazza Madonna delle Grazie, Via Falanto, Via Cugini, Via Leonida, Via Di Palma, Piazza Maria Immacolata (già Piazza Giordano Bruno), Via Tommaso D’Aquino, Via Ciro Giovinazzi, Lungomare Vittorio Emanuele III, Rotonda Marinai d’Italia, svolta in Via Anfiteatro e Via Cavour. L’arrivo in Piazza Garibaldi è previsto per le 20.15.

