Orgia di Bruxelles, i partecipanti pensavano che i poliziotti fossero figuranti da spogliare

Man mano che passano i giorni, arrivano sempre più dettagli da quell’orgia di 25 uomini a cui ha partecipato anche József Szájer, l’europarlamentare ungherese notoriamente omofobo, assieme ad atri noti politici con posizioni esternamente conservatrici.

Ora si scopre che quando la Polizia è arrivata all’evento chiamato “orgia di papà”, organizzato da David Manzheley, i partecipanti hanno cercato di abbassare i pantaloni agli agenti, credendoli dei modelli chiamati appositamente per “animare” il festino.

Inoltre, lo stesso Manzheley, ha spiegato che l’orgia era stata organizzata per solo 10 persone, attestato di salute alla mano. I 10 hanno però preferito portare degli amici, compreso l’imbucato József Szájer, fino a raggiungere le 25 presenze, creando anche un rischio per la salute di tutti i partecipanti.

Sempre il ragazzo di 29 anni ha poi raccontato del momento in cui è arrivata la Polizia. In un’intervista a Het Laatste Nieuws, ha spiegato:

All’improvviso tutto il mio soggiorno era pieno di poliziotti. Hanno subito iniziato a gridare: ‘Carta d’identità!’ Adesso! Ma non indossavamo nemmeno i pantaloni, come potevamo, in nome di Dio, tirar fuori rapidamente la nostra carta d’identità?