David Manzheley rivela, “all’orgia gay presenti anche sovranisti polacchi”

David Manzheley ha ripetuto che si trattava di un’altra persona, ma ci sono molti punti oscuri sulla faccenda.

Quel che è certo, per ora, è che i sovranisti di Polonia e Ungheria non sembrano rispettare profondamente le proprie convinzioni politiche, abbandonandosi al piacere non appena ne hanno la possibilità. Sembra appropriato il detto “predicare bene e razzolare male“.