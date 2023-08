Osvaldo Supino è tornato: “Takes a Fool To Remain Sane” è la sua nuova cover

0:00 Ascolta l'articolo

Reduce da un tour europeo di successo e dalla promozione in Europa del singolo “Drip Drop”, paladino dei diritti LGBT e volto per la campagna contro il bullismo, l’artista Osvaldo Supino è tornato sulla scena musicale con “Takes a Fool To Remain Sane” dopo due settimane di convalescenza che lo hanno visto ricoverato in ospedale.

Cover dell’amatissimo singolo dei “The Ark”, che esattamente vent’anni fa diventava una hit in mezza Europa, il nuovo brano di Osvaldo Supino vuole essere una risposta a tutti i rumors circolati sulle varie testate e arriva schietto, diretto, senza paura di un giudizio rispecchiando in pieno lo stile del multi premiato artista.



In questo brano, infatti, il rock diventa electro pop regalando una versione nuova e assolutamente inedita alla già apprezzata canzone del gruppo musicale glam rock svedese.

Dopo una pausa obbligata, Osvaldo pertanto torna a farsi sentire attraverso la sua musica, senza dichiarazioni o giustificazioni ma con la forza di una canzone che arriva dritta al cuore di chi lo ascolta dimostrando una sincerità disarmante.

Per l’occasione Osvaldo Supino ha rilasciato anche un videoclip ufficiale, girato nella capitale lombarda alle 4 del mattino, nel quale appare con il bracciale ospedaliero della clinica, indossato quasi come come una medaglia, una cicatrice di guerra, di cui essere orgogliosi e che da forza per ripartire.

Un vero e proprio monito per chi lo segue che non deve mai aver paura di raccontare le proprie fragilità.

Osvaldo Supino: la cover di “Takes a Fool To Remain Sane”

© Riproduzione Riservata