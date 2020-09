Padova, sabato 5 settembre torna il Pride – il programma completo

Un sabato di Orgoglio in quel di Padova, dove domani, 5 settembre, riprenderà forma il Pride. Dalle ore 11:00 di mattina ad “Arcella Bella” (al Parco Milcovich in Via Jacopo da Montagnana) e dalle 17.00 al Pride Village in Fiera a Padova. Una veste inedita e rispettosa delle limitazioni imposte dal Covid 19, senza perdere la gioia di stare insieme e rivendicare i propri diritti.

Nonostante le difficoltà e le precauzioni imposte dal periodo in cui viviamo, il Pride quindi si farà, in un mese, quello di settembre, in cui si riaccenderanno i motori del dibattito parlamentare, che a inizio ottobre vedrà tornare alla Camera la legge contro l’omotransfobia e la misoginia, di cui è relatore il deputato padovano Alessandro Zan.

«Abbiamo assistito nei mesi scorsi a deputati e senatori che parlano delle nostre vite, di chi ci sta accanto, di chi siamo, delle nostre famiglie e dei nostri figli.” – dichiara Mattia Galdiolo di Arcigay Tralaltro Padova. “Pertanto abbiamo ritenuto indispensabile organizzare un’occasione per prendere parola, per dire noi a loro chi siamo, cosa sentiamo e cosa vogliamo da una legge che deve essere nostra, deve parlare di noi. C’è chi rivendica il diritto alla violenza e alla discriminazione, ma tutto ciò non è ammissibile in un Paese in cui libertà e uguaglianza sono garantite dalla Costituzione»