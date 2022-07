Elliot Page emozionato: “Non avrei mai pensato che mi sarebbe piaciuta una foto del passaporto”

< 1 min. di lettura

Da poco tornato su Netflix con la 3a stagione di The Umbrella Academy, Elliot Page ha svelato la nuova foto del passaporto che lo ritrae finalmente come uomo, a poco meno di un anno dal coming out. “Non avrei mai pensato che mi sarebbe piaciuta una foto del passaporto“, ha commentato l’attore nominato agli Oscar, fresco produttore di Nel mio nome, doc tutto italiano con protagonisti quattro ragazzi transgender.

Anche in The Umbrella Academy 3 il personaggio interpretato da Elliot fa coming out come uomo trans*, presentandosi ai suoi fratelli e sorelle come Viktor. Ed è proprio la serena reazione della famiglia ad aver raccolto consensi unanimi sui social, in cui è stata apprezzata la mancata spettacolarizzazione del coming out.

Una sceneggiatura riscritta dopo il coming out di Page, insieme al regista, all’attore e allo sceneggiatore, tutti assolutamente sicuri nel voler dar forma ad una rappresentazione trans* positiva. Missione compiuta.

