Paola & Chiara presentano l’album Per Sempre: “Le cose inaspettate sono le più belle nella vita”

L’attesa è finita e tra poche ore potremo ascoltare Per sempre, il nuovo album di Paola & Chiara che il duo ha anticipato nelle scorse settimane annunciando i duetti che comporranno 9 delle 11 tracce contenute del disco. Dopo la reunion a Sanremo 2023, le sorelle Iezzi tornano con un album pieno di nuova energia, con i due singoli inediti Furore (inno del Roma Pride) e Mare caos e le versioni moderne delle loro più grandi hit, realizzate con grandi nomi della musica italiana.

Alla presentazione stampa del disco, tenutasi al Bar Martini della Dolce & Gabbana, Paola & Chiara hanno parlato di questa reunion attesissima dal pubblico come qualcosa di non previsto: “Abbiamo seguito un flusso che ci ha portato fino a qua, è importante lavorare con una etica e con una umanità. Tutte le scelte le abbiamo fatte con una mentalità ben specifica. La coerenza negli anni ha restituito a noi quello che abbiamo fatto nel tempo. Abbiamo sempre cercato di rimanere fedeli a noi stesse anche quando ci siamo separate”.

“Ci siamo preparate molto per questo tour, anche se mai quanto vorremmo per ringraziare il nostro pubblico che ci ha aspettato per dieci anni. Non era previsto il ritorno, ma le cose inaspettate sono le più belle nella vita. La discografica è cambiata nel corso di questi anni, ma bisogna avere il coraggio di portarsi nel mondo nuovo quello che c’era nel vecchio”

Per sempre, il nuovo e glitteratissimo album, racchiude memorabili duetti che hanno dato una nuova veste alle più grandi hit delle sorelle Iezzi. Nati tutti da grandi amicizie, come hanno raccontato: “Per gli artisti che abbiamo scelto la musica è al primo posto. Le collaborazioni in questione sono frutto dell’amicizia e con loro sono nate naturalmente. La scelta dei brani era scontata per alcuni come per Elodie che ci ha sempre detto di voler ricantare con noi Festival o Kamasutra. Non a caso la sua Tribale è un omaggio a Festival. Lo stesso vale per Claudia – Levante – ci ha sempre detto di amare Amore mi dai. Per Max (Pezzali, ndr) era scontato facesse Amici come prima perché è stato il primo brano nato dopo la collaborazione con lui”.

Nella tracklist anche Noemi ed Emma Marrone, Gabry Ponte, Jovanotti, Ana Mena e Cosmo. Accompagnato dal Paola & Chiara Per Sempre Tour e dal Paola & Chiara Per Sempre Tour – Estate, il nuovo album delle regine del pop italiano promette di portare ai fan una grande festa.

Nel corso della conferenza stampa le sorelle Iezzi hanno parlato anche del lungo periodo di pausa, dieci anni lontane dalle scene nel nome dell’iconico duo, e di come le cose siano cambiate: “Ognuna in questi dieci anni ha vissuto la propria vita. Prima eravamo simbiotiche e non capivamo le differenze che c’erano tra di noi. Il distacco è stato complicato, come quando lasci un fidanzato”.

“Siamo sempre state fedeli a noi stesse anche quando ci siamo separate. Siamo ribelli a modo nostro e oggi più mature”

