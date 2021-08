Anche le Paralimpiadi di Tokyo saranno arcobaleno: almeno 23 atleti LGBT+

2 minuti di lettura

Concluse le Olimpiadi, il 24 agosto inizieranno ufficialmente le Paralimpiadi estive di Tokyo. E anche questo evento segna già un record, ancora prima di iniziare: sono almeno 23 gli atleti LGBT+.

Naturalmente, la lista include gli atleti che hanno fatto coming out, affermando pubblicamente il proprio orientamento sessuale o l’identità di genere. La lista è in continuo aggiornamento, e potrebbe aumentare nei prossimi giorni o al termine dei Giochi, previsto per il 5 settembre, come avvenuto per le Olimpiadi.

Outsports ha cercato di raggruppare in una lista tutti gli atleti LGBT+, alla quale aggiungiamo la nostra Valentina Petrillo, donna transgender, che gareggerà nei 400 metri categoria per ciechi e ipovedenti. Al momento, il numero di atleti paralimpici appartenenti alla nostra comunità ha già superato quelli di Rio del 2016. E le donne superano gli uomini. Anzi, vengono completamente surclassati: la lista ne indica solo uno, il corridore di dressage Lee Pearson.

Sono otto i Paesi rappresentati da atleti LGBT+ quest’anno, in almeno una dozzina di sport. Stati Uniti e Gran Bretagna detengono il primato, mentre o sport che conta più sportivi è il basket in sedia a rotelle, che conta il 40% della lista, ovvero 9 su 23.

La lista degli atleti LGBT+ alle Paralimpiadi di Tokyo

Canoa

Emma Wiggs (GB)

Lauren Rowles (GB)

Moran Samuel (Israele)

Ciclismo

Katie Dunlevy (Irlanda)

Monica Sereda (USA)

Dressage

Lee Pearson (GB)

Goalball

Asya Miller (USA)

Pallavolo

Monique Matthews (USA)

Nuoto

Edênia Garcia (Brasile)

Atletica leggera

Robyn Lambird (Australia, 100m)

Maria “Maz” Strong (Australia, lancio del peso )

Valentina Petrillo (Italia, 400m)

Triathlon

Hailey Danz (Stati Uniti)

Basket in sedia a rotelle

Kaitlyn Eaton (USA)

Jude Hamer (GB)

Bo Kramer (Paesi Bassi)

Tara Llanes (Canada)

Robyn Love (GB)

Cindy Oulette (Canada)

Lucy Robinson (GB)

Courtney Ryan (USA)

Laurie Williams (GB)

Scherma su sedia a rotelle

Terry Hayes (Stati Uniti)

Tennis su sedia a rotelle