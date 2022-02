Pechino 2022, primo storico bacio gay in diretta tv a Singapore. Il video è virale

< 1 minuto di lettura

Due uomini hanno fatto la storia della tv di Singapore diventando la prima coppia dello stesso sesso a baciarsi in diretta. Il tutto è avvenuto su Channel NewsAsia (CNA), canale all news h24 di Singapore. Una giornalista stava parlando delle Olimpiadi invernali direttamente da un pub di Pechino quando alle sue spalle due uomini si sono baciati, abbracciandosi. Al termine del bacio uno dei due ha guardato dritto in camera a mo’ di sfida, sorridendo.

La clip è diventata virale sui social, esplodendo su TikTok, anche perché a Singapore la legge vieta la “promozione e lo stile di vita omosessuale” in televisione e alla radio. L’attività sessuale tra maschi nel Paese è illegale e punita dalla legge fino a due anni di carcere.

“Questo è un atto rivoluzionario“, ha commentato un utente di TikTok dinanzi al video.

“Non sappiamo chi sia questo ragazzo, ovviamente, quindi non sappiamo se sapesse che stava baciando il compagno in diretta tv a Channel NewsAsia. Ma la sfida, la gioia che deriva dall’essere in grado di mostrarsi insieme al proprio partner e la fiducia nel riuscire a essere se stessi, è una combinazione che ha parlato a molte persone queer all’interno del Paese“, ha sottolineato un rappresentante del gruppo LGBTQ Kaleidoscope NTU al The Guardian.

Sul sito di Channel NewsAsia il video in questione è stato successivamente caricato senza bacio. Ma chi ha visto tutto in diretta, ha preso parte ad una piccola parte di Storia.

