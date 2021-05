Pedro Pascal sempre più alleato LGBT+

2 minuti di lettura

Oggi 46enne, Pedro Pascal è stato principe Oberyn Martell di Dorne in Game of Thrones, ispettore Peña in Narcos, super villain in Wonder Woman 2 e cacciatore di taglie in The Mandalorian. Attore cileno naturalizzato statunitense, Pascal è anche sempre più alleato della nostra comunità.

Nel febbraio scorso l’attore aveva celebrato la copertina conquistata dalla sorella Lux Pascal, in cui quest’ultima faceva coming out come donna trans. Lux – che all’epoca studiava recitazione alla Juilliard – ha rivelato come la sua transizione sia stata fortunatamente “molto naturale per tutti“, all’interno della sua famiglia, e come Pedro sia stato una “parte importante” del processo. “È anche un artista ed è stato una guida”, ha spiegato la giovane. “È stato uno dei primi a darmi quelle cose che hanno poi formato la mia identità.”

Lux ha ricordato anche il coming out con il fratello, unicamente preoccupato del suo benessere emotivo. Ma quando lei gli ha detto che era felice, lui ha risposto: “Perfetto. Questo è incredibile.”

Ma Pedro è un alleato LGBTQ da prima che sua sorella facesse coming out pubblicamente. Nel 2018 era in strada a Seattle per il Pride. Nel 2019 aveva chiesto su Twitter maggiori diritti per la nostra comunità. Negli stessi mesi ha sostenuto pubblicamente Pete Buttigieg, primo candidato dichiaratamente gay alla Casa Bianca. Nell’estate del 2020 ha pubblicato un disegno di Burt e Ernie con bandiere rainbow e un cartello di Black Trans Lives Matter. È dichiaratamente un fan di Monet X Change, famosa drag d’America, mentre sempre nel 2020 aveva definito “maiali” i responsabili dell’amministrazione Trump che avevano cancellato le protezioni non discriminatorie per le persone LGBTQ in ambito sanitario e assicurativo. Lo scorso settembre, poi, ha provato a spiegare a Gina Carano, licenziata dalla Disney e dalla serie The Mandalorian per alcuni suoi tweet offensivi, l’uso corretto dei pronomi. Non contento, Pedro sta chiedendo allo studio di Topolino una maggiore rappresentanza LGBTQ proprio sul set di The Mandalorian, pronto a tornare con una nuova stagione nel 2022.

Il 31 marzo scorso ha invece celebrato l’International Transgender Day of Visibility con un post su Instagram, in cui ha scritto: “La natura non esclude nessuno“. Volendo citare proprio The Mandalorian, “this is the way” per una Hollywood davvero più inclusiva.