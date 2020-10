29 persone trans uccise in 9 mesi negli USA: un 2020 drammaticamente da record

29 brutali uccisioni in 273 giorni, o potremmo dire anche in 39 settimane, o in 9 mesi e 3 giorni. A tre mesi dal 2021, il 2020 si è già concesso 29 omicidi di persone transgender negli Stati Uniti d’America. Un omicidio ogni 10 giorni. In tutto il 2019 furono 25. Quella soglia, già di suo drammatica, è stata superata a 92 giorni dal 1 gennaio 2021.

Dal 2013 ad oggi sono oltre 200 le persone transgender uccise negli USA. Ma l’escalation degli ultimi mesi è stata impressionante. Nel mese di giugno il contatore della morte era arrivato a 14 persone transgender uccise. In 3 mesi sono più che raddoppiate. Grazie ad Out, come fatto in estate, le andiamo a ricordare.

Jayne Thompson

33enne donna transgender, è stata uccisa in uno scontro con la polizia nella contea di Mesa, Colorado. Testimoni preoccupati avevano chiamato la polizia perché a loro dire Jayne stava avendo un “comportamento strano”, rimanendo ferma per ore nella stessa posizione. Thompson è stata colpita da gli agenti dopo aver presumibilmente minacciato la polizia con un coltello.

Selena Reyes-Hernandez

37enne donna transgender, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco a Chicago, Illinois, da un ragazzo che si sarebbe poi vantato con la polizia dell’omicidio. Si tratta di uno studente di 18 anni, che ha confessato di averla uccisa a colpi di arma da fuoco dopo aver scoperto che fosse transgender.

Brayla Stone

17enne ragazza transgender afroamericana, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco a Little Rock, Arkansas, il 25 giugno. Il suo corpo è stato trovato in un’auto lungo un sentiero nel sobborgo di Sherwood, Little Rock. Un uomo ha poi rivelato di essere stato pagato cinquemila dollari per ucciderla.

Merci Mack

22enne donna transgender afroamericana, è stata trovata priva di sensi e colpita a morte da un’apparente ferita da arma da fuoco alla testa a Dallas, in Texas, il 30 giugno. Non c’erano testimoni, ma i residenti in zona hanno riferito di aver sentito spari intorno alle 5: 00:00, ma nessuno ha chiamato il 911.

Shakie Peters

32enne donna transgender afroamericana, è stata trovata morta fuori Baton Rouge, in Louisiana, il 1 ° luglio. L’ufficio dello sceriffo locale sta indagando sulla sua morte per omicidio.

Bree Black

27enne donna transgender afroamericana, è stata uccisa a Pompano Beach, Florida, il 3 luglio. Il suo corpo senza vitaè stato trovato nella sua casa dopo che i vicini hanno riferito di aver sentito degli spari. I

Summer Taylor

24enne persona non binaria, è stata colpita e uccisa da un’auto a Seattle, Washington, nelle prime ore del mattino del 4 luglio.

Marilyn Monroe Cazares

22enne donna transgender, è stata trovata morta a Brawley, in California, il 13 luglio. Il suo corpo è stato rinvenuto vicino a un edificio abbandonato. La sua famiglia dice che è stata accoltellata e data alle fiamme.

Brian “Egypt” Powers



43 anni uomo transgender afroamericano, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco ad Akron, Ohio, il 13 luglio. Powers, cuoco per una società di catering, è stato trovato morto su un marciapiede fuori da una chiesa. La polizia dice che è stato ucciso da un singolo proiettile che ha attraversato entrambe le cosce.

Dior H Ova (alias Tiffany Harris)

32enne donna transgender nera, è stata pugnalata a morte nel Bronx nelle prime ore del mattino del 26 luglio.

Queasha D Hardy

24enne donna transgender afroamericana, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in pieno giorno a Baton Rouge, in Louisiana, il 27 luglio. È stata senza vita con ferite multiple da arma da fuoco.

Aja Raquell Rhone-Spears

34enne donna transgender afroamericana, è stata pugnalata a morte a Portland, Oregon, il 28 luglio.

Aerrion Burnett

37enne donna transgender afroamericaa, è stata trovata senza vita per una ferita da arma da fuoco a Independence, Missouri, nelle prime ore del mattino del 19 settembre. La polizia ha rinvenuto il suo corpo lungo una strada. Gli amici la ricordano come una “Barbie”, come “la persona che vorresti sempre al tuo fianco”.

Kee Sam

24enne donna transgender afroamericana, è stata trovata senza vita, uccisa da una ferita da arma da fuoco in un hotel a Lafayette, in Louisiana, il 12 agosto. Gli agenti hanno somministrato i primi soccorsi sul posto prima di trasportarla in ospedale in condizioni critiche. È morta a causa delle ferite il giorno successivo.

Mia Green



29enne donna transgender afroamericana, è stata uccisa pochi giorni fa a Philadelphia. È stata colpita a morte da due proiettili.