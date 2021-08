Pete Buttigieg e suo marito Chasten diventano papà grazie all’adozione

< 1 minuto di lettura

Primo storico candidato dem dichiaratamente gay a correre per la Casa Bianca, il 39enne Pete Buttigieg ha annunciato al mondo che sarà presto papà insieme all’amato Chasten, sposato nel 2018.

“Da un po’ di tempo io e Chasten volevamo far crescere la nostra famiglia”, ha scritto sui social Pete. “Siamo felicissimi di condividere la notizia che stiamo diventando genitori! Il processo non è ancora terminato e siamo grati per l’amore, il supporto e il rispetto per la nostra privacy che ci è stato offerto. Non vediamo l’ora di condividere tutto al più presto”.

Ex sindaco di South Bend, in Indiana, dal 2012 al 2020, Buttigieg è stato nominato Segretario dei Trasporti da Joe Biden, diventando così il primo ministro dichiaratamente gay del Governo USA. Secondo quanto riportato dal NYTimes, i due stanno adottando un bambino.

Pete e Chasten si sono conosciuti su Hinge, dating app a pagamento per chi cerca relazioni durature che a differenza di Grinde e Tinder ti mette in contatto con gli amici dei tuoi amici di Facebook, evitando quindi la connessione diretta con puri e semplici estranei. “Ho visto questa luce, qualcosa nei suoi occhi”, confessò Buttigieg alla CNN nel 2019. Già all’epoca Pete definiva Chasten la cosa più bella che gli fosse mai capitata, augurandosi, infine, di poter ampliare la famiglia. “Lo spero“, confessava Pete due anni or sono. Ora quel sogno è diventato realtà!