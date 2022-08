Tuttə pazzə di Zander Moricz, Buttigieg ringrazia il 18enne che ha dichiarato guerra alla “Don’t Say Gay” della Florida

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Zander Moricz ha 18 anni e lo scorso maggio è diventato celebre negli States grazie al suo discorso di laurea, con cui ha aggirato la tristemente celebre “Don’t Say Gay“, legge della Florida che vieta qualsivoglia argomento LGBTQ all’interno delle scuole dello Stato.

“Odiavo i miei riccioli”, disse all’epoca Moricz. “Passavo mattine e notti in imbarazzo, cercando disperatamente di sistemare questa parte di me. Ma il dolore quotidiano nel cercare di ‘sistemarmi’ è diventato troppo grande. Cosi, anche se avere i capelli ricci in Florida è difficile, a causa dell’umidità, ho deciso di essere orgoglioso di ciò che sono e ho iniziato a venire a scuola come l’autentico me stesso. Gli insegnanti sono stati tra le prime persone a cui mi sono rivolto per ricevere consigli, perché non avevo altre persone con i capelli ricci con cui parlare e il sostegno ricevuto a scuola mi ha aiutato a crescere. Ora sono felice. La felicità che ho raggiunto è la posta in gioco. Ci saranno tanti bambini con i capelli ricci che avranno bisogno di una comunità come la Pine View School ma ora non ce l’avranno. Invece, cercheranno di sistemarsi da soli i capelli ricci per poter sopravvivere nel clima umido della Florida”.

Una metafora, quella dei capelli ricci per parlare della propria omosessualità, utilizzata per aggirare la “Don’t Say Gay”, diventata virale e piaciuta anche a Pete Buttigieg, Segretario dei Trasporti sotto l’amministrazione Biden dal 2021 nonché primo storico candidato presidente dichiaratamente gay. Buttigieg ha preso carta e penna per ringraziare Zander.

“Dopo che Chasten e io abbiamo visto il tuo discorso di laurea all’inizio di quest’anno e abbiamo sentito della tua comparsa al Dipartimento dell’Istruzione, volevo essere sicuro di ringraziarti personalmente per la tua voce e la tua lotta. La tua combinazione di arguzia e coraggio si è riverberata in tutto il paese in modi che andranno a beneficio di persone che non incontrerai mai”, ha scritto Buttigieg, consapevole che la sua posizione di primo segretario di gabinetto apertamente gay viene da coloro che lo hanno preceduto. “E non c’è dubbio che il tuo esempio aprirà le porte a molti altri che ora ti ammirano”.

Moricz ha twittato una foto della lettera con la didascalia: “Grazie Pete Buttigieg. La battaglia per la Florida è appena iniziata”.

Zander ha fatto causa causa al governatore della Florida Ron DeSantis, per la tanto criticata legge “Don’t Say Gay”. Nei giorni scorsi il giovane ha tenuto un dibattito sui diritti umani e la situazione scolastica della Florida al Dipartimento dell’Istruzione degli Stati Uniti.

© Riproduzione Riservata